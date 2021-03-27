حزب سوريا المستقبل يحيي الذكرى السنوية الثالثة لتأسيسه في الرقة

وحضر الاحتفال عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية ووجهاء وشيوخ العشائر وممثلين عن الإدارة الذاتية وعوائل الشهداء.

وقف الحضور دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، وصعد رئيس حزب سوريا المستقبل ابراهيم القفطان إلى المنصة ليبارك في كلمة له بالذكرى الثالثة للتأسيس، أبرز في كلمته أهمية النضال السلمي السياسي لتجاوز الأزمات وحل الخلافات، وأكد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا ومناهضة الاحتلال، وكذلك استقلالية القرار السياسي لتحديد المستقبل المشترك في وطن تسوده الديمقراطية.

تلتها عروض فنية من قبل فرقتي زردشت و"الشراكسة"، ثم قرأت برقيات التهنئة المقدمة من قبل مجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي ومنظمة حزب سوريا المستقبل في أوروبا.

وكذلك المجلس العسكري وحزب الوحدة وحزب التحالف الوطني وعدة برقيات أخرى تهنئ وتبارك للحزب وأعضائه في مناسبة الذكرى وتمنت البرقيات عقد المؤتمر القادم في الداخل السوري.

وألقت الإدارية في مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، غالية الكجوان، كلمة رحبت في بدايتها بالحضور وباركت لأعضاء الحزب في ذكرى التأسيس وهنأت أسر الشهداء والنساء في سوريا.

ولفتت إلى الدور الذي أعطاه الحزب للمرأة وإعطائها الحق في الوصول إلى صنع القرار السياسي والمشاركة فيه وأثنت على دور المرأة في تحرير شمال شرق سوريا، مؤكدةً أن حزب سوريا المستقبل طالما سعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.

واختتمت الاحتفالية بوصلة غنائية من تراث الرقة قدمها المغني الشعبي ملك اليتيم، وعقد الحضور حلقات الدبكة على أنغام الموسيقى.

(أع)

ANHA