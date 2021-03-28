حزب سوريا المستقبل يحتفل بذكرى تأسيسه الثالثة في مقاطعة الشهباء

وبمشاركة العشرات من أهالي إقليم عفرين وممثلين عن الأحزاب السياسية بالإضافة إلى أعضاء وعضوات عن المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية ووجهاء العشائر وأعيان المنطقة في مقاطعة الشهباء، أقام حزب سوريا المستقبل احتفالية بالذكرى السنوية الثالثة للحزب.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ألقاها رئيس حزب سوريا المستقبل فرع عفرين والشهباء محمد رشيد، هنأ في بدايتها الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس حزب سوريا المستقبل، واستذكر جميع الشهداء وشهداء الحزب.

وأكد محمد رشيد في حديثه أن سوريا المستقبل "حزب سوري يأخذ على عاتقه مسؤولية ومصلحة الشعب السوري بكل أطيافه الأثنية والدينية والقومية للارتقاء بمشروع وطني غير مركزي لملء الفراغ السياسي الحاصل".

وأضاف: "في الذكرى الثالثة اتخذنا على عاتقنا ترسيخ برنامج حزبنا ضمن المجتمع السوري والارتقاء بمفهوم الديمقراطية والتشاركية وتقبل الآخر وفق نهج شهدائنا، ومن خلال مؤتمرنا الثاني توجهنا إلى تشكيل المجالس والانفتاح على الخارج".

واختتم رئيس حزب سوريا المستقبل فرع عفرين والشهباء، محمد رشيد، حديثه قائلًا: "نحن كوادر الحزب وإداريو وأعضاء نتعهد بمتابعة مسيرة شهدائنا النضالية مهما كان الثمن والبدائل في ترسيخ مفهوم أخوة الشعوب ووطن ديمقراطيّ حر".

وقرئت خلال الاحتفالية مقتطفات من برنامج الحزب ونظامه الداخلي من قبل العضوة غزالة علو.

كما قدمت فرق الغناء والرقص الفلكلوري الكردي والتراث الشعبي العربي التابعة لحركة الثقافة والفن في مقاطعة الشهباء، لتختتم الاحتفالية بفقرة شعرية ألقاها كل من "علي السلامة، نيروز حسين، أنجين حنان، عصمت إلياس، محمد ويس".

(ف إ ـ أ ر/س ر)

ANHA