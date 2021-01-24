حزب سوريا المستقبل يفتتح مكتباً له في ناحية تل كوجر

وشارك في مراسم الافتتاح العشرات من أعضاء حزب سوريا المستقبل، وممثلون عن المؤسسات المدنية في الناحية.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم تمنّى رئيس مجلس قامشلو لحزب سوريا المستقبل محمد دخيل في كلمة له بأن يحقّق هذا المكتب أهداف وتطلعات الحزب في بناء مجتمع حر وتحقيق الأهداف التي يناضل من أجلها حزب سوريّا المستقبل والسير على خطى الشهداء في سبيل تحقيقها".

وبدورها استنكرت عضوة حزب سوريا المستقبل شيلان أحمد أحداث الشغب التي افتعلها عناصر ما يسمّى " الدفاع الوطني " التابع لحكومة دمشق أمس في قامشلو الذي يهدد السلم الأهلي واستقرار المنطقة، كما أدانت المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في تل رفعت أمس والتي راح ضحيتها طفلين وامرأة وتسبّب بجرح 9 آخرين.

وأوضحت شيلان: "إنّ الأعمال الإرهابية التي تطال المدنيّين وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الحسكة والشدادي جميعها مرتبطة مع بعضها وجميعها تهدف إلى ضرب استقرار المنطقة، معاهدة بأنّ الحزب مستمرّ في نهجه وأفكاره التي تهدف إلى نيل الشعوب لحرياتها".

ومن ثمّ انتهت مراسم الافتتاح بقص شريط الافتتاح من قبل أمهات الشهداء في ناحية تل كوجر وسط ترديد الشّعارات التي تمجّد الشّهداء.

(ك/ع – م)

ANHA