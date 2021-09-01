حزب سوريا المستقبل يفتتح مجلساً للناحية في الطبقة استكمالاً لمخرجات مؤتمره الثاني

بهدف توسيع نطاق عمله في المدن والأرياف، افتتح حزب سوريا المستقبل بالطبقة اليوم مجلس ناحية في مدينة الطبقة، بمشاركة أعضاء الحزب، وممثلين عن المؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب والشخصيات السياسية، ووجهاء العشائر والعشرات من أهالي ناحية الطبقة

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى رئيس مجلس ناحية الطبقة لحزب سوريا المستقبل، ياسر الكردي، كلمة رحب فيها بالحضور وبارك افتتاح المجلس.

تلاها إلقاء عدة كلمات منها كلمة باسم مجلس الناحية ألقتها نائبة مجلس الناحية للطبقة نهى حاج أحمد وقالت: "من خلال الأحزاب تجسدت وسائل التغيير وأصبحت المنافسة ما بين الأحزاب السياسية ليست معركة من أجل البقاء بل منافسة من أجل خدمة الشعب والوقوف عند متطلباتهم وإننا جزء لا يتجزأ عن الإدارة الذاتية وهي تمثلنا وتمثل جميع مكونات وأطياف شمال شرق سوريا".

وبدوره ألقى الإداري في عوائل الشهداء محمد العرب كلمة بارك فيها لحزب سوريا المستقبل افتتاح مجلسه في الطبقة.

ومن جانبه ألقى الرئيس المشترك للإدارة المدنية في الطبقة مظلوم عمر كلمة أشار فيها " إن حزب سوريا المستقبل هو الأمل الذي نستند عليه لنجاح مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية لأنه النور الذي يشع في سواد هذه البلاد وإن قالوا إن الإدارة الذاتية تمثل حزب سوريا المستقبل فإن حزب سوريا المستقبل يمثلنا ويمثل جميع مكونات شمال وشرق سوريا ".

وفي الختام قص شريط افتتاح المجلس، من قبل خولة الحمود والدة الشهيد خالد الحمود الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه العسكري في السلحبية، وبعدها تجول الحضور بين أقسام المجلس ليتعرفوا على أعمال مكاتبه ووظائفها.

(س كل)

ANHA