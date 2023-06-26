حزب سوريا المستقبل يدين استهداف سوق شعبي في إدلب

أصدر حزب سوريا المستقبل، اليوم، بياناً كتابياً حول قصف سوق شعبي في مدينة جسر الشغور بريف إدلب المحتلة، وصلتنا نسخة عنه.

جاء في مستهل البيان: "دائماً تحمل جولات آستانا، ومنذ انعقادها قبل سنوات، المآسي والمعاناة لشعبنا السوري نتيجة ما يجري داخل أروقتها من صفقات ومقايضات على حساب دماء شعبنا وتضحياته.

وكان آخر تلك المآسي ما حدث صبيحة يوم الأحد في 25 حزيران الجاري، حيث قصف الطيران الحربي وبكل همجية وفظاعة سوقاً شعبياً في مدينة جسر الشغور الواقعة بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المدنيين، بينهم الأطفال والنساء".

أدان حزب سوريا المستقبل واستنكر "هذا الفعل والسلوك الدموي اتجاه المدنيين العزل"، وأعرب عن تعاطفه مع "هذه المأساة المروعة ضد أبناء شعبنا السوري، وندعو إلى تحييد المدنيين ومناطق وجودهم، عن كافة أشكال الصراع السوري الجاري بين مختلف الأطراف المحلية والخارجية".

ودعا الحزب إلى تطبيق القرار 2254، بالقول: "ولكي نجنب كافة مكونات شعبنا، تبعات سياسات المصالح بين الدول والتي لا تعرف المبادئ بل تحقق غاياتها على حساب عذابات شعبنا ومعاناته، فإن حزب سوريا المستقبل يجدد دعوته لكافة الأطراف السورية الوطنية للعمل بجد على تفعيل الحوار السياسي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي للحل السياسي الشامل، وإقامة السلام المستدام في سوريا وفق القرار الأممي ٢٢٥٤".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، بمقتل وإصابة العشرات في غارات جوية شنها الطيران الحربي الروسي استهدفت سوقاً للخضار على أطراف جسر الشغور غربي إدلب المحتلة.

(س ر)