حزب سوريا المستقبل يدين استهداف الاحتلال التركي لمطار السليمانية

أدلى حزب سوريا المستقبل، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، بصدد هجوم دولة الاحتلال التركي على مطار السليمانية، جاء فيه:
"تستمر الدولة التركية في سياستها العنجهية الرافضة لكافة أشكال الاستقرار في سوريا والمنطقة عبر استهدافها لكافة دعائم وأشكال السلم والأمن المتينين في وجه مكافحة الإرهاب، وكان آخرها قصف مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق عبر مسيَّرة، لفشلها الذريع في تحقيق غاياتها وأطماعها في المنطقة، على حساب الحلول السياسية المعنية بإنهاء معاناة شعب المنطقة".
وأدان حزب سوريا المستقبل في بيانه: "حرب الطائرات والمسيّرات التركية والقصف الوحشي الهمجي والحرب التقليدية العسكرية، والحرب الاقتصادية وحرب المياه وسياسة الحصار، ودعم الخلايا الإرهابية من قبل الحكومة التركية؛ للقضاء على مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، هذا المشروع السياسي الديمقراطي السوري الجامع والموحد لكافة المكونات المجتمعية والذي سيكون حلاً لكافة القضايا العالقة".
وطالب البيان: "التحالف الدولي باتخاذ خطوات ملموسة ضد الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية عن طريق المجال الجوي في سوريا والعراق، ومنعها من شن هجمات أخرى ضد المنطقة برمتها، ودعم كافة الجهود الرامية إلى توحيد الرؤى في سبيل نشر السلام وحل الأزمة السورية عبر القرار الأممي 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة".
(ل م)