حزب سوريا المستقبل يدين استهداف الاحتلال التركي لمطار السليمانية

أدلى حزب سوريا المستقبل، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، بصدد هجوم دولة الاحتلال التركي على مطار السليمانية، جاء فيه:

‏"تستمر الدولة التركية في سياستها العنجهية الرافضة لكافة أشكال الاستقرار في سوريا ‏والمنطقة عبر استهدافها لكافة دعائم وأشكال السلم والأمن المتينين في وجه مكافحة ‏الإرهاب، وكان آخرها قصف مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق عبر ‏مسيَّرة، لفشلها الذريع في تحقيق غاياتها وأطماعها في المنطقة، ‏على حساب الحلول السياسية المعنية بإنهاء معاناة شعب المنطقة".

و‏أدان حزب سوريا المستقبل في بيانه: "حرب الطائرات ‏والمسيّرات التركية والقصف الوحشي ‏الهمجي والحرب التقليدية العسكرية، والحرب ‏الاقتصادية ‏وحرب المياه وسياسة الحصار، ودعم الخلايا الإرهابية من قبل ‏الحكومة ‏التركية؛ للقضاء على مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، هذا المشروع ‏السياسي ‏الديمقراطي السوري الجامع والموحد لكافة المكونات المجتمعية والذي سيكون حلاً لكافة القضايا العالقة".

‏وطالب البيان: "التحالف الدولي باتخاذ خطوات ملموسة ضد الجرائم التي ترتكبها ‏الدولة التركية عن طريق المجال الجوي في سوريا والعراق، ومنعها من شن هجمات ‏أخرى ضد المنطقة برمتها، ودعم كافة الجهود الرامية إلى توحيد الرؤى في سبيل نشر السلام وحل ‏الأزمة السورية عبر القرار الأممي 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة".

‏ (ل م)