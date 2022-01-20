حزب سوريا المستقبل يدعو المجتمع الدولي والحكومة السورية تحمل مسؤولياتها حيال احتلال عفرين

شارك في إلقاء البيان أعضاء وعضوات حزب سوريا المستقبل في منبج والقى البيان من قبل نائب رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل محمد بركل، وقال:

"بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال الدولة التركية لمدينة عفرين تلك المدينة الأمنة مدينة السلام مدينة الزيتون التي احتضنت الكثير من أبناء سوريا النازحين من مناطق الصراع إلى أن الدولة التركي وتحقيقاً لأطماعها الاستعمارية".

أشار البيان "في مثل هذا اليوم شنة حملة عسكرية مستخدمة كامل ترسانتها العسكرية البرية والجوية ومرتزقتها البشرية المسميين بالجيش الحر الا أن أهالي مدينة عفرين بكافة مكوناتها من عرب وكرد أبدو مقاومة باسلة استمرت لمدة 58يوماً وضحت بالكثير من الشهداء من أجل مدينتهم كل ذلك كان على مرأ ومسمع المجتمع الدولي الصامت المتخاذل".

وبين البيان بأن "الدولة التركية باحتلالها للمدينة هجرت جميع سكانها الأصليين ،وأحدثت تغييراً ديمغرافية في المدينة، ودمرت معلمها الأثرية ،التي تدل على حضرت هذه المدينة ،ولن نكتفي بذلك بل هدمت الإمكان المقدسة ودور العبادة لأخوتنا المسيحيين والايزيدين ،ولن تكتفي بذلك أيضاً".

وافاد البيان بأن "دولة الاحتلال التركي قطعت أشجار الزيتون التي تتميز بها مدينة عفرين ،علماً أن حملتهم الاحتلالية كانت تحت مسمى غضن الزيتون، وتحت هذا المسمى قطعت اشجار الزيتون ،وقامت بواسطة مرتزقتها لفرضت الإتاوات على المواطنين ،واعتقال النساء والشيوخ الكهل ،وذلك بإجبارهم من تبقى من السكان من تهجير وتسليم منازلهم للمرتزقة ،وأن مخيمات أهالي عفرين في منطقة الشهباء خير دليل على ذلك".

وأردف "أننا في حزب سوريا المستقبل ،نناشط المنظمات الدولية لتقوم بمسؤولياتها لرصد هذه الانتهاكات وتقديمها للجهات الدولية المعنية لمحاسبة الدولة التركية وعصابتها على جرائمها التي ارتكبتها في عفرين ،أننا نناشد المجتمع الدولي وقوات التحالف لضغط على الاحتلال التركي لإجبارها على الانسحاب من كافة أرضي سوريا ،التي تحتلها وفي مقدمتها مدينة عفرين".

وقال: "وأننا نطالب الحكومة السورية أن تقوم أيضاً بتحمل مسؤوليتها جراء ما تقوم بها الدولة التركية ،من انتهاك سيدة الدولة السورية ،وأن تتنازل عن فكرها المتزمت ،وأن تفتح حوارً جدياً لحل الأزمة".

وفي الختام عاهد البيان بأن "نحن في حزب سوريا المستقبل ،نعاهد أهالنا أنباء سوريا ،بأن نبذل قصرت جهدنا وبكافة الوسائل المتاحة لحل الأزمة السورية ،واستعادة الأراضي المحتلة وتحقيق السلم في ربوع سوريا ،وبناء دولة ديمقراطية لا مركزية تشاركية تعددية لا اقصاء فيها لأحد".

(ش س)

ANHA