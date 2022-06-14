حزب سوريا المستقبل يعقد ندوة حوارية لشرح آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية والدولية

وحضر الندوة التي عقدت في قاعة مجلس دير الزور المدني في منطقة السبعة كيلو، الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود ورئيس حزب سوريا المستقبل عبد حامد المهباش وأعضاء حزب سوريا المستقبل في دير الزور.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم تحدث رئيس حزب سوريا المستقبل عبد حامد المهباش عن الوضع السياسي مستهلاً حديثه بالقول إن المنطقة تمر بمنعطف تاريخي ومصيري تمثل بانتفاضة الشعوب على الأنظمة المستبدة.

وأكد خلال حديثه أن مشروع الإدارة الذاتية مشروع وطني وليس انفصالياً. كما أكد على رؤية الحزب في بناء سورية لامركزية.

كما تطرق إلى الهجمات والتهديدات التركية المتواصلة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، ودعا إلى تكاتف وتلاحم مكونات المنطقة لصد الهجمات.

وانتهت الندوة بالتأكيد على تصنيف المقاومة كحق مشروع في وجه التغيير الديمغرافي الذي تتعرض له المناطق المحتلة ودعم جميع السبل القانونية والسياسية وغيرها لإعادة المناطق المحتلة إلى سكانها الأصليين

(ع ع/ك)

ANHA