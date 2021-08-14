حزب سوريا المستقبل يعقد ندوة حوارية بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير منبج

وحضر الندوة أعضاء المؤسسات والأحزاب السياسية في منبج، وذلك في قاعة مركز الثقافة والفن في الجهة الغربية من المدينة.

وبدأت الندوة بالوقوف الحضور دقيقة صمت، ثم قدّم عرض سنفزيوني يشرح انطلاق حملة التحرير وما كانت تشهده المدينة أثناء التحرير وتأسيس مجلس منبج العسكري والمؤسسات المدنية.

ثم افتتح الناطق باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، الندوة، قائلاً "عملنا خلال الخمس سنوات لم يتوقف من تدريب وتنظيم، ووصلنا إلى مراحل متقدمة جداً لنكون قادرين على حماية أهلنا، ولنقوم بهذا الواجب يجب على الجميع التكاتف لأن مسؤولية الدفاع مسؤولية جماعية".

ونوّه "بهذه المناسبة، بالتأكيد هي فرصة ثانية لنعيد قراءة الخمس سنوات التي مضت، والمهم في قراءتنا للماضي أن تكون قراءة نقدية نكشف أماكن الخلل لبناء المستقبل".

بدوره، أشار الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال وشرق سوريا، فاروق الماشي، خلال كلمة ألقاها إلى أن "مدينة منبج كانت وما زالت هي المنطقة الأكثر اهتماماً أمناً وأماناً في الشمال السوري".

وأضاف "نقول لأهلنا وشعبنا، عندما ترون أبناءنا في المناصب الإدارية، فلخدمة الشعب".

واختتمت الندوة بفتح باب الحوار مع الحضور، الذين باركوا ذكرى تحرير مدينة منبج، مؤكدين على التكاتف والأخوة في وجه المشاريع التي تريد ضرب مشروع الأمة الديمقراطية، مطالبين بالمحافظة على مكتسبات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير هذه المدينة.

(أ ق/ج)

ANHA