حزب سوريا المستقبل يعقد ندوة في الطبقة حول القرار الأممي 2254

وشارك في الندوة التي عقدت في مكتب الحزب بمدينة الطبقة، ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والتنظيمات النسائية وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة .

وبدأت الندوة بالترحيب بالحضور من قبل عضوة مكتب التنظيم لحزب سوريا المستقبل بارين معمو، ودعتهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وتمحورت الندوة حول ثلاثة بنود للمناقشة حولها وهي " ما المقصود بالقرار 2254 وكيف صدر ومن هي الجهة التي أصدرته، ما هو نص القرار والثغرات الموجودة في متنه، كيف تعاملت معه القوى الإقليمية والدولية".

2254 كيف صدر ومن هي الجهة التي أصدرته

العضو في مجلس حزب سوريا المستقبل أديب الحاصود قال من جانبه: "إن القرار الأممي 2254 هو قرار تم توقيعه عام 2015 لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة وإجراء تسوية سياسية في سوريا لكن إلى هذا اليوم لم يتم تطبيق هذا القرار الذي صدر من الدول المتفقة عليه".

كما تطرق أيضاً "إلى الدول المؤسسة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وهي الأمم المتحدة التي تأسست عام 1945وهي المحفل الأهم لحل القضايا الدولية ومعالجتها وانبثق عنها مجلس الأمن والذي عقد جلسته الأولى عام 1946وهو أحد الهيئات الـ 6 في الأمم المتحدة والذي كان الهدف والغاية منه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والعلاقات الودية بين الدول.

وتابع: "لقد أصبحت الأزمة السورية من الملفات الهامة في الأمم المتحدة وذلك بغية الوصول إلى حل سلمي للأزمة، لكن الجهود كانت تتعثر دائماً بسبب الفيتو الروسي الحليف لسوريا وبعدها صدرت الكثير من القرارات والبيانات الرئاسية بخصوص الملف السوري ومنها القرار2254حيث يؤكد على التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية في سوريا وتسييرها ويهدف القرار لجمع أكبر نطاق ممكن للمعارضة في المفاوضات وتشجيع المرأة على المشاركة في العملية السياسية".

وبين أن هذا القرار تمت صياغته بصيغة فضفاضة تقبل التأويل والتفسير ونرى أيضاً أن أهم نقاط الضعف فيه صدوره تحت مسمى البند السادس أي أنه غير ملزم

كيف تعاملت معه القوى الدولية والإقليمية

أشار الحاصود إلى أنه تم تكليف الأردن بوضع قائمة بالمنظمات والفصائل الإرهابية مما أوقع الأردن في حرج كبير مع الدول حيث أن كل فصيل مدعوم من دولة معينة مما جعل الأردن يضع قائمة مؤلفة من 167 منظمة إرهابية ولدفع الحرج عنها قسمت هذه القوائم إلى قائمة حمراء المنظمات الإرهابية التي توافقت جميع الدول عليها، قائمة خضراء المنظمات التي تم الإجماع على أنها ليست إرهابية، قائمة رمادية المنظمات التي لم يتم الاتفاق عليها ووزعتها على الدول والأعضاء للبت فيها.

ما هو نص القرار والثغرات الموجودة في متنه

وأضاف: "إن المعارضة لم تقبل التفاوض وقاست القرار على مؤتمر الرياض وتناست وجود القوى الإقليمية والدولية والحكومة اعتبرت أنها مؤامرة كونية ولم تقبل التفاوض لبعد محاربة الإرهاب والجميع إرهابي ومن أهم نقاط الضعف أنه صدر تحت مسمى البند السادس أي أنه غير ملزم وصيغ بصيغة فضفاضة أي تقبل التأويل والتفسير".

وفي الختام تم فتح الباب أمام الحضور لمناقشة البنود التي طرحت خلال الندوة للوصول إلى حل سلمي وسياسة لإرساء سوريا على بر الأمن وحلول لتطبيق هذا القرار الأممي 2254

وكانت أبرزها المطالبة من خلال الفعاليات والمسيرات والندوات والاجتماعات بتطبيق القرار الذي ينص على إرساء سوريا على بر الأمن

(س ك/سـ)

ANHA