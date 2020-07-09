حزب سوريا المستقبل يعقد مؤتمره الأول في حلب

تحت شعار "سوريا ديمقراطية لا مركزية ...ترسيخ الإدارة الذاتية وتعزيز قوات سوريا الديمقراطية"، عقد حزب سوريا المستقبل (فرع حلب) مؤتمره الأول في حي الشقيف بمدينة حلب.

وحضر المؤتمر ممثلون عن الأحزاب السياسية، والمؤسسات والمجالس المدنية، وشخصيات وطنية مستقلة.

بدأت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، ثم قرأ مسؤول فرع حزب سوريا المستقبل في حلب محمد حجي مصطفى التوجيهات الصادرة عن المجلس العام للحزب.

تلاها كلمة رئيس المجلس العام لحزب سوريا المستقبل إبراهيم قفطان التي تطرق إلى مجمل مبادئ وأهداف الحزب، وقال إن الحزب منذ تأسيسه شكل قوة صلبة مدافعة "عن أحلام الشعب في التحرر من الاستبداد وإنهاء الأزمة، واستطاع أن يكون نسيجًا سياسيًّا وطنيًّا"، كما أشار إلى إن إدارة البلاد يجب أن تكون من خلال دولة ونظام ومؤسسات ودستور جديد للبلاد، والاحتكام للقانون، "وضبط علاقات شركاء الوطن وأطيافه وقواه ومكوناته بأهداف الشعب وثوابته".

وقال قفطان إن سوريا لن تكون آمنة مستقرة إلا من خلال إطارها الإقليمي والدولي وبعلاقة جوار متميزة مع كافة الدول الإقليمية والدولية.

ونوه قفطان أن سوريا لن تتقبل بذرة الإرث الكهنوتي ولا الفكر التكفيري ولا سلوك العنصري والقومي، وأضاف "إن قوى الحق أمضى وأبلغ، ومهما اتسعت رقعة الطيش والمقامرة وخلفت هذا الواقع المر الذي يضع أمامنا كسوريين قوى وأحزاب وأفرادًا مسؤولية تاريخية في انتشال وطننا وتضميد جراحه، وهذا لن يكون إلا بعقول تعي صعوبة الواقع وقلوب تستشعر حجم الألم والأذى الذي مس الناس بعد شلالات الدم وحجم الدمار والجراح العميقة في جسد الوطن والشعب، ولكن اخيرًا ستنتصر قيم التحرر والانعتاق من قيود الطغيان وإبراز الهوية الوطنية وتاريخها وقيمها التي ضحى من أجلها قوافل من الشهداء العظام لإرساء قيم العدل والمساواة والحية والكرامة".

وفي ختام حديثه أكد رئيس المجلس العام لحزب سوريا المستقبل إبراهيم قفطان على "العمل بكل جهودنا وطاقاتنا لنشر أفكار ومبادئ حزبنا لبناء سوريا المستقبل على أسس ديمقراطية تعددية لا مركزية والسير على خطا الشهداء".

وتلاها قراءة التقرير التنظيمي لحزب سوريا المستقبل خلال العامين الفائتين، من قبل إدارية في مكتب المرأة للحزب خالدة عبدو.

وانتهى المؤتمر بانتخاب محمد حاج مصطفى رئيسًا لفرع حزب سوريا المستقبل في حلب كما انتخبت مروة قونية لي نائبة للرئيس.

(ع س- ح م/ ك)

ANHA