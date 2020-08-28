حزب سوريا المستقبل يعقد مؤتمره العام الثاني يوم غد

ويعقد يوم غد حزب سوريا المستقبل مؤتمره العام الثاني، وبهذا الصدد أدلى عضو اللجنة التحضرية علي الحميدي بتصريح حول المؤتمر، وسبب تأخر انعقاده.

في بداية حديثه قال:" بعد انعقاد المؤتمر الأول، وتشكيل مجلس عام أنبق منه لجنة تحضيرية، بدأت اللجنة أعمالها حول النظام الداخلي وبرنامج الحزب وطرح الأفكار ومناقشتها وإرسالها إلى مجالس المناطق والنواحي لتعديل عليها، ثم تشكيل لجان لمتابعة مؤتمرات النواحي، وأكد أن المؤتمرات سارت وفق ما كان مخطط له وفق الحالة الديمقراطية.

وأوضح أن بسبب جائحة كورونا، توقف العمل لتحضيرات للمؤتمر العام، مما أدى الى إطالة فترة التحضيرات، واختصار عدد المندوبين إلى 315عضوة من جميع مناطق شمال وشرق وسوريا.

وحول مراحل عمل المؤتمر قال علي الحميدي في المرحلة الأولى يبدأ المؤتمر أعماله بكلمة ترحيبية، يتخللها عرض فلم سنفزيوني لمسيرة عمل الحزب، ونبذة عن حياة الشهيدة الأمن العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، ثم كلمة رئيس الحزب إبراهيم القفطان، وقرأت التوجيهات الصادرة من مجلس العام، كما أنه ستكون هناك كلمة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وفي المرحلة الثانية يتابع الحزب أعماله من خلال الديوان يتم لإجراء العملية الانتخابية لانتخاب رئيس للحزب أما الحالة التوافقية او عن طريق صندوق الاقتراع، وانتخاب أمين عام للحزب بالإضافة لأعضاء المجلس العام وأعضاء مكتب الانضباط.

(د ج)

ANHA