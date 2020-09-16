حزب سوريا المستقبل يعقد اجتماعه الأول للمجلس العام في الرقة

الاجتماع الأول للمجلس العام لحزب سوريا المستقبل عُقد في صالة التاج في مدينة الرقة بمشاركة 139 عضوًا في المجلس العام للحزب، وبحضور ممثلين عن أفرع ومكاتب الحزب في كافة مناطق شمال شرق سوريا، والداخل السوري، إضافةً إلى عدد من الشخصيات السياسية في المنطقة.

بدأت أعمال الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم سرد رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان برنامج الاجتماع، حيث تضمنت بنود الاجتماع مناقشة تحديد مواعيد الاجتماعات للمجلس العام، وتعيين مساعدين للحزب والأمين العام، وانتخاب أعضاء للهيئة التنفيذية، وتعديل النظام الداخلي.

وأدار جلسة الاجتماع كل من رئيس الحزب والأمين العام سهام داوود، ومساعدة رئيس الحزب ليلى قهرمان.

وخلال الاجتماع ناقش المشاركون بند تحديد موعد الاجتماعات الدورية للمجلس العام، فتم بالتوافقية تحديد كل 3 أشهر موعد للاجتماع.

وبعدها صوّت أعضاء المجلس العام على تعيين ليلى قهرمان مساعدة رئيس الحزب ومحسن الجاسم وجميلة محمد مساعدين للأمين العام، ثم انتخب 35 عضوًا للهيئة التنفيذية للمجلس العام.

وأرجأ المجتمعون مناقشة بنود النظام الداخلي والمصادقة عليه إلى اجتماع سيعقد مستقبلًا من قبل أعضاء الهيئة التنفيذية.

(ح م - ع خ/ م)

ANHA