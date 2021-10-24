حزب سوريا المستقبل واتحاد إيزيدي عفرين يدينان تهديدات وهجمات الاحتلال التركي

تستمر دولة الاحتلال التركي بهجماتها الهمجية على مناطق شمال وشرق سوريا وانتهاكاتها في المناطق المحتلة، وآخرها كانت على مدينة كوباني مدينة التحدي والصمود، التي انطلقت منها شرارة القضاء على مرتزقة داعش حليف تركيا.

وبهذا الصدد، أدلى حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة ببيان إلى الرأي العام، أكد فيه أن هجمات دولة الاحتلال التركي تأتي بالتزامن مع النجاحات التي حققتها الإدارة الذاتية من خلال الاعتراف السياسي بها من قبل إقليم كتالونيا، ومرور الذكرى السنوية الرابعة لتحرير مدينه الرقة، بالإضافة إلى اقتراب اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة مدينة كوباني التي رفضت السقوط أمام الإرهاب وتكاتفت كل المكونات فيها مع بعضها وشكلت قوة مجتمعية منظمة.

كما أدان الحزب "الوجود الروسي الذي لم يؤد دوره الحقيقي في إيقاف الجيش التركي ووضع حد لخروقاته، داعياً المجتمع الدولي الذي تضامن مع مقاومة كوباني أمام مرتزقة داعش إلى الضغط على دولة الاحتلال التركي.

اتحاد إيزيديي عفرين يدين التهديدات التركية على تل رفعت وشمال وشرق سوريا

في السياق أدان اتحاد إيزيديي عفرين خلال بيان، تهديدات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بشن هجمات على ناحية تل رفعت ومناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن هذه التهديدات تأتي بهدف ضرب مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يصون حقوق الجميع، وتصدير الاحتلال أزماته الداخلية عبر تهديد دولة جارة لها واحتلال أراضيها.

كما طالب اتحاد إيزيديي عفرين في ختام بيانه، المجتمع الدولي بوضع حد لتصرفات دولة الاحتلال التركي التي تخالف جميع القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وعدم السكوت على جرائمها بحق المدنيين.

)خ ج/ف)

ANHA