حزب سوريا المستقبل في منبج: التهديدات لن تثني من عزيمتنا

وجاء ذلك في بيان، قرأته رقية العيسى، أمام مبنى مجلس المحترق والفارات لحزب سوريا المستقبل غرب مدينة منبج، تعليقًا على الهجمات والتهديدات التركية ضد شمال وشرق سوريا.

وقالت رقية العيسى في مستهل البيان: "نحن في العام الحادي عشر للأزمة السورية وما يزال الشعب يعاني من ويلات الحرب ومن تهجير ونزوح في الداخل والخارج ودمار في البينة التحتية والفكرية ودمار في النسيج الاجتماعي بدون خطوات جدية من قبل أطراف النزاع الداخلي والأطراف الخارجية المؤثرة والمتحكمة بمسارات الأزمة السورية".

وأشارت إلى أن "المجتمع الدولي يعيش في حالة من العقم السياسي التي جعلته عاجزًا عن إيجاد مخرج ينهي معاناة السوريين من خلال الأزمة الاقتصادية التي أنهكت كاهل المواطن والأزمة الصحية أيضًا، في ظل تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا والصمت الدولي الذي أفسح المجال أكثر للدول ذات المصالح الاحتلالية والاستعمارية، وخاصةً الدولة التركية التي تحاول استغلال الأزمة السورية".

وأوضحت أن "الدولة التركية تسعى إلى تحقيق طموحاتها وأجنداتها في المنطقة، والعالم كله أصبح يشاهد الدور السلبي لحزب العدالة والتنمية في تأجيج الصراع السوري من خلال دعم تنظيم داعش الإرهابي وبعض فصائل المرتزقة الذين أصبحوا أدوات تستخدمها اليد التركية من أجل ضرب حالة الأمان والاستقرار، وإجهاض تجربة المشروع الوطني الديمقراطي المقاوم لمشروع الاستبداد والاحتلال".

ولفت البيان إلى أنه "من خلال العمليات العسكرية التي مارستها الدولة التركية، ارتكبت أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان والتغيير الديمغرافي الذي تحاول من خلاله طمس المعالم الحضارية الشاهدة على عراقة الشعب السوري".

ونوّه البيان إلى أن "تركيا لم تقف عند حد معين وإنما تحاول كل يوم استكمال مخططاتها، مستخدمة وسائل عدة، ابتداء من الحرب الإعلامية التي تبث حالة الخوف والرعب في نفوس السوريين وأيضًا استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين، وهذا أكبر دليل على عجز النظام الفاشي عن التقدم أمتار قليلة أمام صمود قوات سوريا الديمقراطية".

وفي الختام، استنكر البيان التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا، وأكد الوقوف إلى جانب مطالب الشعب في العيش بكل حرية وديمقراطية وإلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، وإن "هذه التهديدات لن تثني من عزيمتنا في استكمال نهج الشهداء ورسم مستقبل جديد في ظل دولة تعددية ديمقراطية لامركزية".

(ش س/ج)

ANHA