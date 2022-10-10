اغتيلت الأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل، "هفرين خلف"، برفقة سائقها فرهاد رمضان على الطريق الدولي M4، من قبل مرتزقة الاحتلال التركي أثناء الهجوم الاحتلالي على منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي، في الـ12 من تشرين الأول عام 2019.

ومع حلول الذكرى السنوية الثالثة لاستشهادها، استذكر حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها الشهيدة "هفرين خلف" وذلك خلال إقامة معرض للفن التشكيلي وأمسية شعرية، وذلك في حديقة الشهيدة "هفرين خلف" في المدينة.

وزينت الحديقة بصورة للشهيدة "هفرين خلف" وأعلام حزب سوريا المستقبل وأكاليل الورود، بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والإدارة المدنية الديمقراطية والمؤسسات الخاصة بالمرأة وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وبدأ الاستذكار بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ومن ثم ألقت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها عذاب العبود كلمة قالت فيها: "كانت عملية اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل الشهيدة "هفرين خلف" جريمة بشعة، حيث تم استهداف ياسمينة سوريا وصانعة السلام وأيقونة الجمال الشهيدة "هفرين خلف" مع سائقها، هذه الجريمة التي أثرت في وجدان الشعب التواق للحرية".

تلا ذلك أمسية شعرية قرأ فيها الشاعر، إبراهيم الحميدي قصيدة بعنوان "لوحة المجد" تحدثت عن مجد الشهداء ومقاومتهم. فيما قرأت الشاعرة فاطمة حميدي قصيدة شعرية أهدتها لكافة أمهات الشهداء، وبعدها قدم الشاعر أحمد اليوسف قصيدة شعرية أهداها لروح المناضلة والشهيدة "هفرين خلف".

كما ألقت الناطقة باسم لجنة حرية القائد آسيا حسين كلمة قالت فيها: "عندما يموت الأبطال تقوى القضية، كانت الشهيدة "هفرين خلف" بصمةً وما زالت، وأصبحت ذكرى لا تنسى ".

ومن ثم تم قص شريط افتتاح معرض الفن التشكيلي من قبل والدة الشهيد "زكريا الجبار"، بمشاركة عضو المجلس العام في حزب سوريا المستقبل إبراهيم قفطان، حيث تجول المشاركون في المعرض لمشاهدة العديد من اللوحات التي ترمز إلى مقاومة المرأة الحرة.

(كروب/ك)

ANHA