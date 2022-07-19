حزب سوريا المستقبل في الطبقة: ثورة 19تموز حققت الحرية لكل شعوب المنطقة

تجمّع العشرات من أعضاء مجلس حزب سوريا المستقبل وأعضاء من الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة أمام مجلس الحزب للإدلاء بالبيان الذي قرأته نائبة رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة فاطمة العلي.

وجاء في نص البيان: "نستقبل اليوم في شمال وشرق سوريا الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز التي بدأت عام 2012 في كوباني وعفرين والجزيرة، ولاحقاً عموم شمال وشرق سوريا والتي انطلقت على مبادئ وقيم انتفاضة 2004".

أوضح البيان أن "سنوات النضال الطويلة التي عاشها شعبنا بمختلف مكوناته في سوريا وقد عكست هذه الثورة حقيقة وحاجة الشعب السوري للتحول السياسي الديمقراطي، وراعت خصائص وقيم المجتمع الثقافية والتاريخية والدينية".

مؤكداً أن "ثورة 19 تموز اتخذت مبدأ التعايش المشترك وفق فلسفة الأمة الديمقراطية منتهجة الخط الثالث، متخلية عن البحث عن السلطة كما فعلت الأطراف الأخرى رافضة عقلية الإنكار وسياسات التهميش".

لفت البيان "ثورة 19 تموز أنهت القمع ضد كل المكونات من العرب والكرد والسريان والأرمن والتركمان وغيرهم الذين يعيشون في سوريا وبعد مرور عشر سنوات تشهد شمال وشرق سوريا التفاف عموم مكونات شعبنا حول مبادئ هذه الثورة التي اختارت النضال الديمقراطي للتغيير في سوريا على أساس مشاركة كل المكونات".

وأشار "منذ الانطلاقة الأولى لهذه الثورة ظهرت محاولات ومشاريع إبادة هذه الثورة وخنقها، حيث بدأت تركيا ومن معها من فصائل المرتزقة في ممارسة شتى الوسائل بهدف عرقلة، مسيرتها لكنها حتى الآن ورغم مآسي الاحتلال والتهجير القسري لم تنجح ولا تزال الثورة مستمرة بقوة أبنائها وبناتها وتضحياتهم فهي الضمان لتحقيق النصر الكبير".

مضيفاً "بعد عقد من الزمن لثورة 19 تموز، توّجت بتحقيق مكاسب تاريخية لشعوب المنطقة التي كانت تطمح إليها وفي هذا اليوم نتقدم بالتهنئة إلى شعوب شمال وشرق سوريا خاصة والشعب السوري عامة".

وأشاد البيان بتضحيات الشهداء "الخالدين في وجدان شعبنا، مؤكدين السير على درب تضحياتهم".

وطالب "المجتمع الدولي والدول الضامنة والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية بتحمّل مسؤوليتهم تجاه المنطقة وما يرتكب فيها من جرائم حرب وإبادة في المناطق التي احتلتها تركيا ومجموعات المرتزقة والعمل على حفظ أمان واستقرار المنطقة".

وفي الختام أكد البيان "أن انطلاق ثورة 19تموز جاء من عمق ثقافة هذه المنطقة، ومن ذاكرتها السياسية المؤمنة بالحرية، والفداء والتضحية في سبيل الحصول على الحقوق وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

(س ك/خ)

ANHA