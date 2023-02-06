أدلى مجلس حزب سوريا المستقبل، ببيان، اليوم الإثنين، قرئ أمام مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة، من قبل الإداري في مكتب العلاقات في الحزب، محمد اللايح، بحضور أعضاء الحزب في المدينة وريفها، أكد خلاله دعمه ومساندته لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.

وجاء في نص البيان:

"بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الرقة من هجوم مسلح لخلايا مرتزقة داعش "الإرهابي" على مركز لقوى الأمن الداخلي في الرقة؛ مما أدى إلى استشهاد أربعة من أعضاء قوى الأمن الداخلي واثنين من أعضاء قوات سوريا الديمقراطية؛ بهدف إثارة الفوضى وخلق حالة عدم الاستقرار".

تابع البيان "بعد دعوات الأهالي ووجهاء وشيوخ عشائر المنطقة لملاحقة هذه الخلايا والقضاء على فلول التنظيم الإرهابي وتجفيف منابعه والبؤر التي يستخدمها لتأمين تحركات أفراد الخلايا، أطلقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، حملة "الانتقام لشهداء الرقة" استمرت ثمانية أيام جرى فيها تمشيط كامل للرقة والطبقة وأريافهما المنصورة والكرامة وصرين وقراها، حيث جرت العمليات بمنتهى الدقة والتنظيم ومداهمة العشرات من النقاط والأوكار المحتملة وتم إلقاء القبض على 127من عناصر الخلايا الإرهابية والمطلوبين والمشتبهين بهم بمن فيهم من تورط في العملية الأخيرة في الرقة وما يسمى "والي الرقة".

ثمّن البيان "الطريقة التنظيمية والحضارية للقوات المشتركة والتي تميزت باحترام الأهالي والحفاظ على الممتلكات".

واختتم البيان بالتأكيد على الوقوف وتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، من أجل القضاء على "الإرهاب" وتجفيف منابعه، والحفاظ على سلامة وأمان الأهالي.

(ع ص/خ)

ANHA