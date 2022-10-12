حزب سوريا المستقبل في الطبقة يستذكر الشهيدة هفرين خلف

نظم مجلس حزب سوريا المستقبل اليوم في الطبقة فعاليات استذكار للشهيدة هفرين خلف في قاعة مركز الثقافة والفن في مدينة الطبقة، حضرها ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والمرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية ومكاتب ولجان المرأة.

بدأت فعاليات الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء ثم ألقت عضوة حزب سوريا المستقبل في الطبقة، نهى الشعيطي كلمة قالت فيها: في كل عام نستذكر شهيدة الياسمين المرأة القوية الريادية التي حاربت بكلماتها أقوى تنظيم إرهابي الشهيدة هفرين خلف، إحدى رائدات ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا وقد جسّدت في شخصيتها جميع قيم ومعايير هذه الثورة من الديمقراطية إلى أخوة الشعوب من العدالة إلى الإدارة الذاتيّة لقد عاشت وفق هذه المعايير حقّاً ولهذا كانت تؤثّر على المحيطين بها بدفئها وصدقها أينما ذهبت وتلقى محبتهم وكانت قبل كل شيء تطوّر من ذاتها كامرأة كرديّة منظّمة وتمدّ النساء بالقوة. وقد أصبحت بهذه الطريقة قائدةً ورائدة لهذه الثورة.

ولفتت نهى الشعيطي إلى" دور هفرين خلف المهم جداً في نشر ثورة روج آفا على مستوى شمال وشرق سوريا، بذلت جهوداً كبيرةً في سبيل مشاركة إنجازات المرأة في المنطقة وقد أدّت واجبها بأمانةٍ رغم كل الصعوبات وقد حقّقت تطوّرات عظيمة بجهودها".

واختتمت نهى الشعيطي كلمتها بالقول "بهذا الإيمان نستذكر أولاً هفرين خلف وناكهان أكارسال وجميع الشهيدات الرائدات ونكرّر وعدنا بالانتقام لهن من خلال دحر القوى الفاشية وعدو المرأة كما ندين سياسات دولة الاحتلال التركي القاتلة وحلفائها وقوى الناتو بشدّة ونؤكّد أنّنا لن ننسى ولن نغفر أبداً".

ثم عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة هفرين ومسيرتها النضالية، وتم إلقاء أبيات شعرية رثائية تمجيداً وتعظيماً لروح الشهيدة هفرين خلف.

لتنتهي فعاليات الاستذكار بترديد المشاركين شعارات تحيي مقاومة المرأة الحرة وتؤكد على المقاومة والسير على درب الشهداء.

(س ك/ف)

ANHA