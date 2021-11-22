حزب سوريا المستقبل بالطبقة ينظم ندوة حوارية للتحذير من خطر المخدرات

الندوة عقدت في قاعة الاجتماعات ضمن المجلس المدني في المنصورة بمشاركة عدد من شبان وشابات البلدة.

بعد الوقوف دقيقة صمت، باشر الطبيب عبد الله المبروك بشرح محاور الندوة حيث ذكر أنواع المخدرات ومدى خطورتها على جميع الفئات السنية ولا سيما الفئة الشابة.

عبد الله المبروك ركز في حديثه على حالات الإدمان التي تصيب المتعاطي وخطورتها بالإضافة لتأثيرها المباشر وما تسببه من مضاعفات وتغيرات نفسية وجسدية تطرأ على الشخص المتعاطي.

وخلال الندوة، تطرق عبد الله المبروك إلى ظاهرة انتشار المخدرات وما لها من مخاطر في المجتمع، إضافة للحديث عن أهمية مكافحة المخدرات وطرح حلول للتوعية والحد من انتشارها.

وشدد الطبيب عبد الله المبروك على دور الإعلام بمكافحة هذا الخطر من خلال البرامج التوعوية بالإضافة توجيه حملات تحذيرية على مواقع التواصل الافتراضي تبين فيها مدى الخطر الذي تخلفه المخدرات وتعاطيها.

كما فتح باب النقاش للحضور حول رأيهم في كيفية الحد من انتشار المخدرات، والحلول التي يتوجب القيام بها من الجميع للقضاء على هذه الظاهرة.

(ع ص /م)

ANHA