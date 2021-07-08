حزب سوريا المستقبل بالطبقة يفتتح مكتباً له في ناحية المنصورة

بهدف توسيع نطاق عمله في المدن والأرياف، افتتح حزب سوريا المستقبل بالطبقة اليوم مكتباً له في ناحية المنصورة، بمشاركة أعضاء الحزب، وممثلين عن المؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب والشخصيات السياسية، ووجهاء العشائر الطبقة والعشرات من أهالي ناحية المنصورة.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية المنصورة لحزب سوريا المستقبل، أحمد الخلف، كلمة رحب فيها بالحضور وبارك افتتاح المجلس.

وقال: "من خلال الأحزاب تجسدت وسائل التغيير وأصبحت المنافسة ما بين الأحزاب السياسية ليست معركة من أجل البقاء بل منافسة من أجل خدمة الشعب والوقوف عند متطلباتهم".

وبدوره ألقت الإدارية في عوائل الشهداء فوزة المحمد كلمة باركت لحزب سوريا المستقبل افتتاح مجلسهم في المنصورة.

وأضافت " إن حزب سوريا المستقبل هم الأمل الذي نستند عليه لنجاح مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية لأنهم النور الذي يشع في سواد هذه البلاد".

وقُدّمت بعدها بطاقات تهنئة لافتتاح مجلس ناحية المنصورة من قبل مكتب وقف المرأة بالطبقة ومجلس المنطقة الوسطى ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة لمركز دراسات الجنولوجيا والمجلس المدني في المنصورة.

وفي الختام قُصَّ شريط افتتاح مكتب المجلس، من قبل خاتون الصايل والدة الشهيد عبد الستار حميد والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه العسكري في الطبقة في أواخر نسيان من هذا العام، ليتجول بعدها الحضور بين أقسام المجلس ليتعرفوا على أعمل مكاتبه ووظائفها.

ويشار إلى أن حزب سوريا المستقبل بصدد افتتاح مكتبين له في ناحيتي الطبقة والجرنية خلال الفترة المقبلة.

(ع ص/سـ)

ANHA