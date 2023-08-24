حزب سوري يدعو لإنجاز مؤتمر يضم جميع السوريين وتغليب المصلحة الوطنية

دعوة حزب التغيير والنهضة السوري، جاءت في بيان تعقيباً على الاحتجاجات التي تشهدها المناطق السورية وخاصة السويداء، والتي تطالب بسوريا لا مركزية وتحسين أوضاع المواطنين.

وجاء في مستهل بيان الحزب:" أكثر من اثني عشر عاماً مضت على زمن الكارثة السورية، ومنذ بدايتها وحتى الآن تعاقبت على إدارة أزمتها أكثر من حكومة

جميع هذه الحكومات لم تكن ناجحة في حسم ما يمر على البلاد من كوارث متتالية منها ما هو محلي ومنها ما هو نتيجة للتدخلات الخارجية والتي أفقدت البلاد إمكانية حل الأزمة حلاً سورياً بامتياز" .

الحزب وفي بيانه أكد أن المتدخلين في الشأن السوري لا يفضلون إنهاء الأزمة بل يقومون بإدارتها وفق مصالحهم لذلك هم غير جديين في التعاطي معها بشكل ينهيها .

وقال: "ويأتي حراك بعض المناطق من جديد وبفعل قرارات نعتبرها غير مسؤولة أقرتها الحكومة دون أن تحسب أي حساب لنتائجها على حياة المواطنين" .

البيان دعا لتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى واختتم بالمطالبة بالإسراع بالتحضير لمؤتمر يضم السوريين واختتم :

"إننا في حزب التغيير والنهضة السوري نعلن أن تكاليف الرجوع عن الخطأ أي خطأ أقل بكثير من الاستمرار فيه لذلك نطلب من الجميع حكومة ومواطنين التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى ، والاحتكام للغة العقل ، والإسراع بالتحضير وإنجاز مؤتمر يضم جميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم ما قبل الوطنية على غرار المؤتمر السوري ١٩١٩ وإنهاء ما يمر به السوريون من عذابات" .

(سـ)

عاش نضال شعبنا من أجل الحرية

والمجد لسورية

حلب الشهباء

٢٤ آب ٢٠٢٣

المكتب السياسي

حزب التغيير والنهضة السوري