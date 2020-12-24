حزب PYD في لبنان يستنكر سجن المناضلة ليلى كوفن

وأصد حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان بياناً استنكر فيه الحكم بالسجن على المناضلة ليلى كوفن ، قرئ من قبل العضوة شيندا يعقوب علي.

وجاء في نصّ البيان:

"إنّنا في حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان ندين ونستنكر الاعتقال والحكم بالسجن على الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الكردستاني ليلى كوفن، التي حكمت الدولة التركية عليها بالسجن لمدة 22 عاماً و 3 أشهر، كما وقامت باعتقال وتوقيف العديد من رؤساء البلديات في تركيا، وأنّ هذه الممارسات التعسّفية من قبل الحكومة التركية تزيد من حالة التوتر في العمق التركي، وتحدّ من حركة أنصار الديمقراطية".

وأكّد البيان: "هذا النّظام الديكتاتوري يخشى بشكل رئيسي، حركة المرأة الحرّة والمنظّمة، ويقوم بالهجمات العنيفة والخارجة عن نطاق الإنسانية بهدف القضاء عليها، وليلى كوفن تناضل منذ سنوات ضمن صفوف النضال ضدّ تهديدات النّظام الفاشي وهجماته".

وتابع البيان: "إنّ حكومة حزب العدالة والتنمية تواصل حكمها وسلطتها للقضاء على مكتسبات الشعوب المناضلة وثقافاتها، والأديان والمجتمعات المختلفة، وهجماتها مستمرّة على المرأة وعلى إنجازاتها وعلى الشعب الكردي، فالدولة التركية ليس لديها شيء سوى اعتقال كل من ناضل لأجل الديمقراطيّة والوطنيّة، فقد تجاوزت جميع الحدود باعتقالاتها البرلمانيين والصحافيين لكسر إرادتهم ونضالهم، ولكن بهذا الأسلوب لن تنكسر إرادة الشعوب في تركيا وخارجها.

ومن ثمّ انتهى البيان بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة المرأة ومقاومة المناضلين في سجون الفاشية التركيّة.

(إ)

ANHA