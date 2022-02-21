تزداد مطالب عموم شعب كردستان والعالم بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب"، وبوتيرة عالية عقب إطلاق حملة العدالة الدولية للكرد، التي انضم إليها أكثر من 1000 شخصية من المثقفين والأكاديميين والسياسيين والعلماء والفنانين والنشطاء من 30 دولة.

وانضمت شمال وشرق سوريا، بكافة مكوناتها إلى حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وتعقيباً على ذلك، قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في ناحية شيران بكوباني، سلاما عطي، إنه لا يحق لأحد وضع اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب"؛ لأن هذا الحزب هو حزب الشعوب المضطهدة، لم يتردد في تلبية نداء الشعوب التي تواجه الظلم؛ بل سعى بكافة الأشكال إلى تخليصها من معاناتها.

من شنكال إلى كوباني

مستشهدة بمقاومة كوباني وشنكال، عندما لبت قوات الكريلا نداء شعب المنطقة إثر تعرضه للهجوم من قبل مرتزقة داعش.

وأضافت: "الشعب الكردي واجه الإبادة عبر التاريخ، ولكن مع تأسيس هذا الحزب وبفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، انتفض الشعب من جديد للمطالبة بحقوقه، وبث حزب العمال روح المقاومة في الشعب الكردي من جديد".

مشيرة إلى أن المرأة كانت مضطهدة عبر التاريخ، وقالت: "كانت تعرف بالجنس الضعيف في المجتمع، ولكن بفضل هذا الحزب وفكر وفلسفة القائد أوجلان، تمكنت المرأة من معرفة ذاتها وشخصيتها وجوهرها، وتعرفت على حقوقها وواجباتها".

وطالبت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شيران بكوباني، سلاما عطي، بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب" العالمية، مؤكدة أن هذا الحزب يمثل الشعب الكردي والمرأة بشكل خاص، فهو حزب الحياة والوجود.

وناشدت سلاما عطي، كافة النساء الانضمام إلى الفعاليات التي تنظم من أجل إزالة اسم حزب PKK من "قائمة الإرهاب"، وقالت إن "الشعب يمثل حزب العمال الكردستاني"، وعاهدت برفع وتيرة النضال حتى تحقيق مطلبهن ألا وهو إزالة اسمه من "القائمة".

PKK يكافح من أجل المرأة

من جانبها، قالت الناطقة باسم منسقية مؤتمر ستار في ناحية شيران، دارسين حسون، إن "حزب العمال الكردستاني يكافح من أجل نيل المرأة لحقوقها التي كانت مسلوبة منها"، مشددة "على كافة النساء الانتفاض من أجل إزالة اسمه من قائمة الإرهاب".

وذاع صيت حزب العمال الكردستاني بين الأوساط الشعبية بشكل كبير، فنضاله ضد سياسات الاستعباد والاضطهاد المفروضة من قبل الأنظمة الرأسمالية قد جمعت الشعوب المظلومة حوله، ودعت دارسين حسون إلى إزالة اسمه من "قوائم الإرهاب" لأنه حزب إنساني.

(م ع/ي م)

ANHA