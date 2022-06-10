حزب حرية المرأة الكردستانية تحييّ مقاومة وحدات المرأة الحرّة- ستار



أصدرت منسقية حزب حرية المرأة الكردستانية بياناً كتابياً حول المقاومة التي تخوضها مقاتلات وحدات المرأة الحرّة- ستار بوجه الهجمات الاحتلالية التركية والتي تستمر دولة الاحتلال بشنّها على مناطق الدفاع المشروع منذ الـ 17 من نيسان المنصرم وحتّى الآن. وأوضح الحزب عبر بيانه أنّ العمليات التي ينفّذها كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة- ستار يومياً تعّد بمثابة ميلادٍ جديد وسلّط الضوء على مقاومة وبطولة شارستان فارقين، سيابند كوباني ومزكين روناهي.

وجاء نص البيان الذي نشره حزب حرية المرأة الكردستانية على موقعه الإلكتروني كالتالي:

"دخل نضالنا في سبيل الحرية بقيادة القائد آبو عامه الـ 50، وهو آخذٌ بالتعزيز والتعمّق أكثر يوماً بعد يوم، كما ينخرط الاشتراكيون الديمقراطيون والثوريون فيه من كل أنحاء العالم. ويُشنّ اليوم على نموذج القائد آبو أمام أنظار العالم أجمع حرباً، فيما تنظر قوى الحداثة الديمقراطية العالمية بأمل وشغف وروح متضامنة للعمليات التي ينفّذها كريلا كردستان الشجعان. وفي الوقت ذاته تنظر قوى الحداثة الرأسمالية نحو كردستان ومزوبوتاميا القديمة اللتان تعدّان مصدر الحرية العالمية بخوف.

يشهد التاريخ على حرب ليس له مثيل منذ العهد الآشوري وحتى الآن. تشهد البشرية الجزء الأكثر حماسة لنهر المقاومة بدءاً من ليلى قاسم وظريفة، ومن كاوا الحداد حتّى مظلوم دوغان، ومن بَسه حتّى زيلان. لاشكّ أنّنا نعيش حرباً شاملةً ونشهد على أبطال العظماء.

نحن نشهد حرباً وجوديّة

إنّا العمليات التي تنفّذها قواتنا في قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار يومياً تعدّ بمثابة ميلادٍ جديد. إذ تسطّر تاريخاً جديداً في كل عملية. وكما قيل في بداية هذه الحرب نحن نشهد حرباً وجوديّة. وكل ضربةٍ توجّه إلى العدو في هذه الحرب تعدّ ضربةً موجّهةً إلى نظام العزلة في إمرالي، والسلطات المعادية للكرد، والسلطة الفاشية المعتدية التي تعادي المرأة. واليوم تتعمّق حفيدات عشتار والمقتدون بالقائد آبو، قوات وحدات المرأة الحرّة- ستار في هذه الذكرى وتجدّد نفسها يوماً بعد يوم من ناحية التكتيكات والتقنية العسكرية وتهاجم العدو متحليّةً بالإرادة كالصاعقة.

سيتم الانتصار على السلطة الفاشية

نحن في منسقية حزب حرية المرأة الكردستانية نهنّئ حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية وشعبنا والبشرية بأسرها على الأداء العالي لمقاتلات وحدات المرأة الحرّة- ستار والضربات التي توجّهها للعدو، والانتصار الذي تحققه وعملياتهم التي أصبحت قاعدةً تاريخية.

كل خطوة في حرب الحرية المقدسة ستحقق انتصاراً، إنّ رفاقنا على قناعةٍ تامة بهذا ونحن نؤمن سيقاتلون بهذه القناعة حتّى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. إنّ الحرب الجارية في زاب وآفاشين ومتينا ومناطق الدفاع المشروع هي حرب الوجود الكردي الحر التي تُخاض في شخص حزب العمال الكردستاني ومقاومته. ومثلما تم تحقيق انتصارٍ كبير على مرتزقة داعش في روج آفا وشنكال فبقيادة وحدات المرأة الحرّة- ستار سيتم تحقيق انتصارٍ عظيم على السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

من واجب جميع النساء في كردستان وقياديات حزب حرية المرأة الكردستانية تحرير كامل الشعب الكردستاني الوطني، الشعوب التركية، البشرية في الشرق الأوسط والعالم من هذا مأساة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. وبالطبع يجب أن تشارك جميع المجتمعات الكردية، التركية وشعوب الشرق الأوسط جميعاً في هذا النضال فالقتال من أجل الحرية يقع على عاتق الجميع. لكننا مقاتلو الحرية ورواد هذه الحرب.

شارستان فارقين، سيابند كوباني ومزكين كوباني

حدّدت قيادة الرفيقة شارستان التي وجّهت ضرباتٍ موجعةً إلى العدو طابع العملية. ووجّه أسلوب عملية الرفيقة نالين فرات التي فجّرت نفسها بين العدو بشكلٍ فدائي، ضربة موجعة للعدو وأصبحت قدوةً لدى جميع قواتنا. وقد ولّد أسلوب الهجوم الفدائي للرفيقة روجبين خوفاً وذعراً في قلوب العدو لدرجةٍ واضحة. إنّ الخوف الذي خلقته وحدات المرأة الحرّة- ستار هزم العدو ولا يزال يهزمه.

وقاتل الرفيق سيابند كوباني الذي يعدّ مثالاً على بسالة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ضد السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المعادية للمرأة والكرد والبشرية ببسالة. لعب دوراً رائداً على وفقاً لنموذج القائد آبو والكريلاتية الفدائية لحرب الحرية وترك بصمته على تاريخ الحرية الكردستانية والعالمية.

وقد شكّل تعمّق الرفيقة مزكين كوباني في خط حرية المرأة ومستوى الحرية قدوةً لجميع النساء الكرد. مرةً أخرى أكدت الرفاقية التي قدّمتها الرفيقة مزكين مع الرفيق رومت ووحدة الروح والفكر والعمليات إنه لا يمكن الوصول للشخصية الحرة، المرأة الحرة والرجل الحر إلّا بالرفاقية الحقيقية وتوجيه ضرباتٍ مدمرة للعدو.

نستذكر بشخص هؤلاء الرفاق الشهداء جميع شهدائنا بإجلال وامتنان. ونحيّ مسيرة الانتصار الذي يخوضه رفاقنا.

(ر)