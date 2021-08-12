حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي يعقد مؤتمره التأسيسي الأول في الشدادي

وحضر المؤتمر ممثلو مجلس سوريا الديمقراطية والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

وخلاله تم التعريف بالحزب على أنه حزب شعبي يمثل كافة أطياف المجتمع.

وطالب حزب التطوير والتغيير الديمقراطي الوطني المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبيّن أن تجربة الإدارة الذاتية يجب أن تعمم كي تعيش شعوب المنطقة بأمان وحرية وديمقراطية.

وخلال المؤتمر ألقيت عدة كلمات من قبل أعضاء الأحزاب والمؤسسات المدنية، باركت للحزب عقْد مؤتمره التأسيسي الأول، متمنية أن يلبي هذا الحزب تطلعات الشعب والمشاركة بجدية في بناء سوريا حرة ديمقراطية.

وقال الأمين العام للحزب إبراهيم الخليل: "اليوم تم عقد المؤتمر التأسيسي الأول لحزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي في ناحية الشدادي، وتم تعيين الأمين العام للحزب بعد اجتماع لجنة الإدارة العامة واللجنة السياسية للحزب.

وأشار الخليل إلى أنه، خلال المؤتمر، تم التعريف بالنظام الداخلي وعلى الهدف الرئيس للحزب، وهو المشاركة الفعلية لكافة المكونات في المنطقة في إنشاء وبناء الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

(ب د/سـ)

ANHA