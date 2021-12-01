حزب التطوير والتغيير الديمقراطي الوطني يفتتح مكتبه في بلدة الحدادية

وخلال الافتتاحية ألقيت كلمة باسم الأمانة العامة للحزب من قبل العضوة, فاطمة الفرج جاء فيها: "باسم الأمانة العامة لحزب التطوير والتغيير الديمقراطي وباسم المرأة نبارك افتتاح مكتب الحدادية".

وشددت "نعاهد أهلنا أن نعمل على زيادة الوعي وفكر المرأة لبناء مرأة حرة ديمقراطية".

بدوره هنّأ عضو الأمانة العامة, عكلة السعيد, الحزب بافتتاح المكتب وتوجّه بالشكر لأهالي المنطقة لتقبل افتتاح المكتب وفكره وأهدافه.

وأضاف: "نحن حزب يؤمن بالتعددية وسنكون يداً واحدة ضد العنصرية والطائفية لإعادة بناء كيان وطني ديمقراطي يلبّي طموحات شعبنا في عموم المناطق".

واختتم الافتتاح بتقديم التهاني من قبل الأحزاب السياسية والمؤسسات في نواحي المنطقة الجنوبية للحسكة.

(ف)

ANHA