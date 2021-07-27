حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري يستذكر ضحايا مجزرة تل عران وتل حاصل

يصادف اليوم 27 تموز، الذكرى الـ 7 لمجزرة بلدتي تل عران وتل حاصل التي ارتكبت على يد ما يسمى (الجيش السوري الحر) وبدعم من الاستخبارات التركية.

وبهذه المناسبة أصدر حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري بياناً كتابياً، أشار من خلاله إن " الذكرى الأليمة كشفت قناع المعارضة السورية المدعومة من تركيا".

وجاء في نص البيان

"تمر علينا ذكرى أليمة من تاريخ سوريا المعاصر، حيث انكشف قناع المعارضة السورية المدعومة تركيا بتاريخ ٢٧-٧ من عام ٢٠١٣ في المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الراديكالية وكانت تلك التنظيمات رأس الحربة لتلك المعارضة المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي في قتل المدنيين وشرعنت المجازر المرتكبة من قبل داعش والنصرة والفصائل المعارضة بحق أهالي تل عران وتل حاصل ولم تتوقف المجازر عند هاتين البلدتين بل امتدت تلك المجازر وحملة التنظيمات الإرهابية بتوجيه من الاستخبارات التركية حينها إلى معظم مناطق ريف حلب الشهباء ومنبج ومن ثم إلى الرقة وريفها تل أبيض ورأس العين.

لينكشف للعالم أجمع هدف تركيا من خلال المرتزقة السوريين والتنظيمات الإرهابية باحتلال الأراضي السورية وارتكاب المجازر بحق كل من يقف في وجه الأطماع التركية".

وتابع البيان بالتنديد باستمرار الممارسات العدوانية التي ترتكبها تركيا" إننا في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري نندد ونشجب بأشد العبارات استمرار الممارسات العدوانية والمجازر التي ترتكبها تركيا وفصائلها بحق السوريين، ولاسيما في الشمال السوري في مدن عفرين والباب ورأس العين وتل أبيض وجرابلس وإدلب.

كما نحمل الدول الكبرى روسيا وأمريكا مسؤولية عدم ردع تركيا والمطالبة بالتدخل لوقف الانتهاكات التركية المستمرة بحق السوريين و الاعتداء المستمر على السيادة الوطنية .

كما ندعو الجهات والمنظمات الدولية القيام بواجباتها لفضح تلك الممارسات والضغط على الدولة التركية للخروج من الأراضي السورية والسماح للمهجرين والنازحين بالعودة إلى ديارهم".

الحزب وفي ختام بيانه جدد العهد للشهداء بالمضي على نهجهم لتحرير الأراضي المحتلة والتمسك بالثوابت الوطنية للعيش المشترك بين مكونات الشعب السوري.

(ف إ/سـ)

ANHA