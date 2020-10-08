حزب الشعوب الديمقراطي يستلم جثمان المناضل محمد أمير ويتكفل بمراسم الدفن

أفادت أسرة المناضل محمد أمير خليل، الاسم الحركي سيد رضا، من أهالي قرية شيتانا التابعة لناحية راجو في عفرين، الذي فقد حياته نتيجة إصابته بفيروس كورونا في محافظة مرعش، بأن حزب الشعوب الديمقراطي استلم جثمانه من مركز العدالة الطبية في إسطنبول وتكفل بمراسم دفنه.

وتكفلت مجموعة من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بقيادة البرلمانية فلاك ناز يوجا، بمراسم الدفن مع أخذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وبحسب الأسرة، فإن جثمان المناضل محمد أمير وُري الثرى في مقبرة بناحية بايكوز في مدينة إسطنبول التركية.

ونتيجة الضغوطات التي تواجهها البلاد، لم يتمكن حزب الشعوب الديمقراطي من تسليم جثمان محمد أمير خليل لذويه في مقاطعة الشهباء، لذلك اضطروا لدفنه في مدينة إسطنبول، فيما تعهد الحزب بتسليمه في ظروف آمنو.

وكان المناضل محمد أمير قد اعتُقل عام 1993، أثناء نضاله في صفوف حركة التحرر الكردستانية بباكور كردستان ونُقل بعدها إلى سجن آلبستان، وحُكم عليه بالسجن 36 عامًا، ثم خففت إلى30 عامًا، واستشهد في سجن آلبستان، بمحافظة مرعش، بتاريخ 2 تشرين الأول الجاري.

(م ح)