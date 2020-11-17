حزب الشعب لأردوغان: إقالة صهرك لن تمكنك من التهرب من مسؤولية التدهور الاقتصادي

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب المعارض، فايق أوزتراك، متوجهاً بالحديث إلى أردوغان: "لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك إن صهري خدعني وأطلب من الأمة أن تغفر لي".

وأضاف: "بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدار عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة في الاقتصاد؟!". وتابع متسائلاً: "هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟".

إلى ذلك، ذكّر بكلام الرئيس التركي حين قال قبل الانتخابات "أعطوا هذه السلطة لهذا الأخ (بيرات البيرق)، وانظروا كيف سيتعامل مع التضخم"، مضيفاً "في الواقع لقد رأينا بالفعل كيف تعامل مع التضخم والفائدة والدولار!".

وتابع مستشهدًا بقول أحد المواطنين: "في الواقع قال أحدهم في هاتاي عبارة جميلة ومفادها أن تغيير الجوارب لا يكفي، فرائحة القدمين تفوح، نعم الرائحة فاحت، ولا يمكن أن تتحسن الأوضاع بتغييرات طفيفة، كما لا يستطيع القبطان الذي دفع الحافلة إلى الهاوية الهروب من المسؤولية بإلقاء اللوم على مساعده، لا يستطيع أن يهرب هذه المرة من المسؤولية بقوله لقد خدعني الصهر!".

وأعلن وزير المالية التركي وصهر أردوغان، بيرات البيرق استقالته في الثامن من الشهر الجاري، بطريقة غير اعتيادية، عبر حسابه على انستغرام.

(ي ح)