حزب الخضر: مثلما أباد العثمانيون الأرمن تستمر تركيا بإبادة الكرد

وتتوالى ردود الفعل المنددة بالقصف الجوي التركي الذي استهدف قضاء شنكال ومخيم مخمور ومناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان.

وفي هذا السياق، أصدر حزب الخضر الكردستاني، اليوم بياناً إلى الرأي العام، نوه من خلاله أن تركيا لن تستطيع تحقيق أهدافها مادام هناك شعب مناضل يقدم الشهداء للدفاع عن أرض وطنه كردستان.

وجاء في نص البيان:

"الدولة التركية الفاشية، تحارب الشعب الكردي المسالم، أينما وُجد، فبالنسبة لهذه الدولة الفاشية، أن الكردي الجيد هو الكردي الميت.

ومثلما أبادت الدولة العثمانية الأرمن و السريان ضمن حدود دولتها الاستعمارية، ها هي سليلتها الدولة التركية، تريد إبادة الشعب الكردي المسالم، لكي تسيطر على أرضه إلى الأبد، ولكن هيهات مادام هناك شعب مناضل يقدم الشهداء للدفاع عن أرض وطنه كردستان، ومادام هناك مناضلون يقودون هذا النضال بكل عنفوان.

إننا في حزب الخضر الكردستاني، ندين العدوان التركي على مناطق الدفاع المشروع، ميديا، ومناطق إدارة شنكال، وكذلك مخيم مخمور للاجئين، الذين هربوا من إرهاب الدولة التركية منذ عشرات السنين، وكل المناطق التي يستهدفها الإرهاب التركي.

ونؤكد في الوقت ذاته، على دعمنا ومساندتنا لحركة حرية كردستان، في صراعها ضد الدولة الفاشية، لتحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الكردي على أرض وطنه كردستان".

(سـ)