حزب الخضر اليساري يفوز بـ 63 مقعداً في البرلمان التركي

وأُجريت أمس الأحد 14 أيار، انتخابات برلمانية ورئاسية في باكور (شمال كردستان) وتركيا، وحصد حزب الخضر اليساري فيها، حسب النتائج الأولية غير الرسمية، 63 مقعداً برلمانياً في 23 مدينة مختلفة، وذلك بنسبة 9.33 بالمائة.

وحقق الحزب المرتبة الثالثة في البرلمان.

ونواب حزب الخضر اليساري في البرلمان حسب النسبة هم:

* أَضنة: تولاي حاتم أوغولاري.

* أكري: سري ساكك، نجلاء ديمير، هفال بوزداغ.

* أنطاليا: ساروخان أولوج

* إيله: كَسكين بايندر، زينب أودونجو، محمد روشتو ترياكي، نورتَن أرطغرل

* جَولك: عمر فاروق هولاكي.

* بَدليس: حسين أولان، سمرا جاكلار جوك ألب.

* آمد: بردان أوزتورك، خالدة ترك أوغلو، جنكيز جاندار، عدالة كايا، سرحات أرن، سيفيلاي جلنك أوزن، محمد كاماج، جيلان آكجا.

* أرضروم: ميرال دانش بيشتاش.

* ديلوك: سيفدا كاراجا ديمير.

* جوليمرك: وزير جوشكان بارلاك، أوزنور بارتن.

* إيدر: يلماز هون.

* إسطنبول المنطقة الأولى: سري ثريا أوندر، كزبان كونوكجو.

* إسطنبول المنطقة الثانية: جنكيز جيجك، أوزكول ساكي.

* إسطنبول المنطقة الثالثة: جيكدم كليجكون آجار، أسكندر بايهان، جيجك أوتلو، جلال فرات.

* إزمير المنطقة الأولى: بورجو كول جابوك.

* إزمير المنطقة الثانية: إبراهيم آكن.

* قرس: كلستان كليج كوجيغيت.

* كوجالي: عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

* ميردين: صالحة آيدنيز، كاموران تانهان، بريتان غونيش، جورج آسلان.

* ميرسين: علي بوزان، بريهان كوجا.

* موش: سيزاي تيملي، سمية بوز.

* سيرت: تونجَر بكر خان، صباحات أردوغان.

* رها: مدحت سانجار، عمر أوجلان، ديلان كونت، فريد شانيشار، آليا كزل دامار.

* شرنَخ: نوروز أويسال، زكي إرمز، عائشة كول دوغان.

* ديرسم: آيتن كوندو.

* وان: بروين بولدان، ذولكوف آجار، كولجان كاجماز، سنان جفتيورك، كولدرن فارلي، محمود ديندار.

(ر)