حزب الخضر الكردستاني: دمار 3 ملايين شجرة بسبب الهجمات التركية

أدلى حزب الخضر الكردستاني في مكتبه بالسليمانية في باشور (جنوب كردستان) ببيانٍ بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وقُرئ البيان من قبل المتحدث باسم الحزب دانا نجم الدين.

وأكد البيان "دمار 3 ملايين شجرةٍ بسبب الهجمات التي تشنّها الدولة التركية على منطقة بهدينان. وأشار إلى أنّهم يخططون لزراعة نحو مليون شجرةٍ في السليمانية ومحيطها".

وأضاف البيان "تم تقديم بلاغ ضد تركيا التي دمّرت ما يقارب 3 ملايين شجرة في منطقة بهدينان ودهوك بطريقة وحشية في المحكمة العراقية والأمم المتحدة ".

ودعا البيان "جميع مواطني منطقة كردستان إلى التعاون معهم في عملية الحفاظ على طبيعة وبيئة كردستان".

(ف)