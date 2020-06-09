حزب الخضر الكردستاني يعزي باستشهاد القيادي قاسم أنكين

أعلنت يوم أمس اللجنة التنفيذية في حزب العمال الكردستاني استشهاد عضو اللجنة المركزية قاسم أنكين جراء غارة جوية نفذها الاحتلال التركي في 27 أيار الفائت.

وجاء في برقية العزاء التي أرسلها حزب الخضر الكردستاني ما يلي:

"الرفاق المناضلون في حزب العمال الكردستاني، شعبنا الأبي والمقاوم:

مرة تلو المرة يؤكد النظام التركي فاشيته، وذلك باستهداف الشخصيات المناضلة في صفوف شعبنا والمدافعة عن حقوقه المشروعة، حيث أن النظام التركي لايزال يمارس إرهاب الدولة، في مواجهة الأحرار والمناضلين من أبناء شعبنا، وذلك باغتيال المناضلين الوطنيين تارة، ورفع حصانة البرلمانيين والاستيلاء على البلديات تارة أخرى.

إننا في حزب الخضر الكردستاني، إذ ندين بأشد العبارات اغتيال النظام التركي الفاشي، للشخصية الوطنية المناضلة قاسم أنكين، فإننا نعزيكم ونعزي أنفسنا، باستشهاد الرفيق المناضل قاسم أنكين، ونؤكد في الوقت ذاته، على مساندة نضالكم المشروع في كردستان، في سبيل تحقيق أهداف شعبنا المشروعة على أرض وطنه.

كما نعاهد الشهداء وشعبنا الأبي والمناضل، على السير على طريق المقاومة إلى حين تحقيق النصر المؤزر.

المجد للشهداء".

(سـ)