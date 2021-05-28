حزب الخضر الكردستاني يعقد مؤتمره الثاني

عقد حزب الخضر الكردستاني اليوم في صالة بيلسان الواقعة جنوب مركز ناحية عامودا مؤتمره الثاني، وذلك بحضور 150 عضواً من أعضاء الحزب الذين قدموا من كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

كما حضر المؤتمر كضيوف ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي، مجلس سوريا الديمقراطية، حركة المجتمع الديمقراطية، مؤتمر ستار، مجلس المرأة السورية، اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، حزب سوريا المستقبل، ومجلس عوائل الشهداء.

المؤتمر بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ثم رحب الرئيس المشترك لحزب الخضر الكردستاني لقمان احمي بالحضور خلال كلمة ألقاها، وتابع بالقول "الشعب في شمال وشرق سوريا والأحزاب الوطنية في المنطقة شكلوا إدارتهم الذاتية، ولأن الدولة التركية ترفض إرادة الشعب، لانها ضد مصالها ومآربها في المنطقة، صعدت من هجماتها على المنطقة، واحتلت عدداً من المدن، وذلك بسب خوفها من المشروع الديمقراطي الذي تم الإعلان عنه".

كما تطرق لقمان احمي إلى الوضع في المناطق المحتلة، وقال "عفرين وسري كانيه، وكري سبي/تل أبيض، تشهد أخطر عملية تغيير ديمغرافي من قبل الاحتلال التركي، وهي ترتكب الجرائم بحق الشعب من اجل تطبيق هذا التغيير الديمغرافي".

كما نوه لقمان احمي بأن هدف الدولة التركية الأول هو إبادة الشعب الكردي، وأن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع، وكذلك تعزيز وجودها داخل الأراضي العراقية، هدفها بالإضافة إلى إبادة الشعب هو توسيع المناطق التي تحتلها، وكذلك النيل من مكتسبات الشعب الكردي التي حققها في باشور كردستان "جنوب كردستان".

ومن ثم هنأ عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا محمد جولي حزب الخضر الكردستاني انعقاد مؤتمرهم الثاني، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في نضالهم السياسي، وان تكون قرارات مؤتمرهم تخدم مصلحة الشعب، وما ناضل من أجله الشهداء.

الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم ألقى كلمة خلال المؤتمر أشار فيها بأنه على امل بأن يتحد أعضاء حزب الخضر الكردستاني مع الأحزاب المنضوية تحت سقف الإدارة الذاتية، للنضال سوياً ضد هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال أنور مسلم بأنه بسبب فشل الاحتلال التركي في الوصول إلى مآربه في المنطقة، قطع المياه عن المنطقة، والذي يعتبر حرباً ضد الشعب في المنطقة، كما أنها تعمل اليوم على محاكمة من نساند مقاومة كوباني.

كما تطرق أنور مسلم إلى سياسات حكومة دمشق وقال في هذا السياق "بالرغم من سنوات الحرب الطويلة، والدمار الذي لحق بالمنطقة بسبب سياساتها، مازلت حكومة دمشق تصر في سياساتها، واتخاذها من الخيار العسكري سبيلاً لخلاصها، دون تفكير في إيجاد حل للأزمة السورية، وخلاص الشعب من هذه الأزمة الخانقة".

كما ألقى الرئيس المشترك لحزب سورويا الديمقراطي آحو حنا كلمة خلال المؤتمر وتمنى النجاح لحزب الخضر الكردستاني في عملهم.

وبعد انتهاء الكلمات، عرض فلم وثائقي عن فعاليات واعمال حزب الخضر الكردستاني، خلال الأعوام الأربعة الماضية.

ويستمر اعمال المؤتمر مغلقاً امام وسائل الاعلام، وبحسب اللجنة التحضيرية فإنه من المزمع ان يتم مناقشة النظام الداخلي للحزب، وكذلك مناقشة أعمال ونشاطات الحزب، وان يختتم المؤتمر بانتخاب رئاسة مشتركة وإدارة جديدة للحزب.

ويذكر انه تم الإعلان رسمياً عن تأسيس حزب الخضر الكردستاني في الـ 12 من كانون الثاني/يناير 2013، وعقد الحزب مؤتمره الأول في الـ 27 من أيار عام 2015.

(س ب/د ج)

ANHA