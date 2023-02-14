حزب الخضر الديمقراطي يدعو لرفع سوية النضال لإنهاء نظام إمرالي الوحشي

اصدر حزب الخضر الديمقراطي، مع الذكرى الـ24 للمؤامرة الدولية التي طالبت القائد عبد الله أوجلان، بياناً إلى الرأي العام.

الحزب في بيانه دعا لرفع سورية النضال لتأمين الحرية الجسدية للقائد.

وجاء في البيان:" في الذكرى السنوية للمؤامرة المشؤومة، التي أدت إلى اعتقال السيد عبدالله أوجلان، في 15 شباط 1999م.

إن هذه المؤامرة الدنيئة التي استهدفت السيد أوجلان، فقد استهدفت في شخصه كل الشعوب المحبة للسلام والديمقراطية وفي مقدمتهم الشعب الكردي العريق".

البيان ادان المؤامرة، وطالب من جميع المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان لرفع صوتها والكشف عن وضه أوجلان في سجنه الإنفرادي في إمرالي.

وتابع :"كذلك نناشد شعبنا وجميع القوى المناضلة في سبيل الحرية والديمقراطية، برفع سوية النضال لكي نتمكن من تأمين الحرية الجسدية للسيد اوجلان، صاحب الفكر الديمقراطي الحر الذي يحقق لجميع الشعوب حقوقها المتساوية في نظام لامركزي كما هو الحال في الادارات الذاتية في روجآفا وشمال وشرق سوريا، وإنهاء نظام سجن إمرالي الوحشي".

الحزب اختمم بيانه بأن صاحب الفكر النير يجب أن كون حراً وجاء :"إن صاحب هذا الفكر النير يجب أن يكون صاحبه حرا طليقا، لأنه يحقق الامان والسلام للعالم. الحرية للسيد اوجلان ورفاقه".

(سـ)