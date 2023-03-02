حزب الحرية الديمقراطي الإيزيدي يدين هجمات دولة الاحتلال التركي على شنكال

أصدر المركز الإعلامي لحزب الحرية الديمقراطي الإيزيدي، أمس الأربعاء (1 آذار)، بياناً إلى الرأي العام، أدان فيه هجمات دولة الاحتلال التركي على شنكال.

استنكر الحزب في مستهل بيانه بأشد العبارات ما تقوم به دولة الاحتلال التركي "من قصف واعتداءات متكررة يومياً على المدنيين والمناطق السكنية في سنجار، والتي تقوم على حجج باطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".

مضيفاً "أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد أبطال نذروا أنفسهم من أجل شعبهم وقضيتهم، في وقت تعجز الحكومة العراقية عن اتخاذ أي إجراء لوقف تلك الهجمات الجبانة حتى ولو ببيان استنكار خجول".

كما أعرب الحزب عن إدانة شديدة للاعتداءات التي تشكل انتهاكاً لسيادة ووحدة العراق وهي مرفوضة تماماً، ومن شأنها زعزعة استقرار وأمن المنطقة وعدم عودة النازحين.

واختتم بالقول: "نوجّه تعازينا الحارة وأصدق مشاعر المواساة لعوائل الشهداء وننحني إجلالاً وإكراماً لشهدائنا الأبطال.

سوف ندافع عن حقوق جميع المكونات في القضاء".

(ل م)