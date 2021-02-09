سعياً لتفعيل مشاركة الفئة الشابة في المجتمع، بادر اليوم، حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا إلى تنظيم ورشة عمل بعنوان "مشاركة الشباب في الشأن العام"، وذلك في مكتب الحزب بمدينة قامشلو.

وبدأت أعمال الورشة التي شاركت فيها فئة من الشباب المستقلين والنشطاء في المجتمع، وممثلون عن شبيبة الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلا ذلك مناقشة ما يعيق الفئة الشابة عن المشاركة في الشأن العام.

وبعدها تم تقسيم الحاضرين إلى ثلاث مجموعات، لتقوم كل مجموعة بتقديم آرائها حول أبرز العوائق أمام الفئة الشابة ومشاركتها في الشأن العام، ومن ضمنها "عدم توفر فرص العمل"، "الذهنية السلطوية لكبار السن" ، "عدم إعطاء الشباب مكانة في البرلمانات لإبداء آرائهم السياسية " و "عدم وجود مشاريع خاصة تدعم الفئة الشابة".

تلا ذلك مناقشة وشرح القرار (2250) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الشباب والسلم والأمن، والذي يتضمن خمسة بنود، منها التسريح وإعادة الإدماج، وذلك من خلال وضع خطط لنزع السلاح وتسريح وإعادة إدماج الشباب الذين كانوا منخرطين في نزاعات مسلحة، والعمل على مراعاة احتياجاتهم وبناء مهاراتهم وقدراتهم وخلق فرص عمل لهم، ودعم المنظمات التي تعمل على تمكين الشباب في كافة المجالات المدنية.

وبدورها صرحت عضوة حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، هيفاء محمود، لوكالتنا وقالت: "الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على العوائق التي تمنع مشاركة الشباب في الشأن العام، وأيضاً تفعيل قرار الأمم المتحدة (2250) والذي يطالب بتفعيل دور الشباب في الشأن العام والمجتمع".

وأكدت هيفاء: "نحن بدورنا سنحاول إيصال صوت الفئة الشابة إلى هيئة الشباب والرياضة لكي تتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، وتقوم بتفعيل القرار (2250) في مناطق شمال وشرق سوريا".

(ه ع/ س ر)

ANHA