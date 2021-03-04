حزب الحداثة والديمقراطية ينظم احتفالية في منبج بمناسبة 8 آذار

نظم حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا اليوم, احتفالية في مدينة منبج بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
8 آذار 2021-03-04T17:20:00 منبج

وحضر الاحتفالية المقامة في مركز الحزب عضوات مجلس منبج العسكري, والإدارة المدنية الديمقراطية في منبج, وعضوات من الخطوط والمجالس المحلية.

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وبدأت  الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت, من ثم ألقت مديرة مكتب حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا مديحة الجمعة كلمة رحبت فيها بالحضور وهنأتهم بحلول اليوم العالمي للمرأة.

كما هنئت مديحة أمهات الشهداء والشهيدات وخصت بالمباركة المرأة التي ضحت وجاهدت في سبيل تحرير أرض الوطن من الإرهاب وتحرير المرأة من الظلم.

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ومن جانبها قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية لمنبج وريفها نزيفة خلو في كلمة باسم الإدارة المدينة: " شهر آذار هو شهر مميز ومليء بالمناسبات والاحتفالات والانتصارات, 8 آذار بالنسبة للمرأة هو يوم الخلاص والحرية، وفي هذا اليوم نستذكر الشهيدات اللواتي قدمن أرواحهن في سبيل أن نقف اليوم هذه الوقفة بكل حرية مرفوعات الرأس، وأن نستمر في النضال بروح المقاومة للوصول إلى مجتمع سياسي أخلاقي يحترم حقوق المرأة".

وانتهت الاحتفالية  بعقد الحاضرات حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والشعبية.

(س ع/ل)

ANHA


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