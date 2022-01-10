حزب الحداثة والديمقراطية لسورية يدين قصف الاحتلال التركي على كوباني

وجاء في البيان الذي صدر اليوم الإثنين: "بمزيد من الايغال في دم السوري والرفض القاطع لحقه في إدارة شؤونه وحياته وفقاً لإرادته الحرة، قصف الاحتلال التركي في الأيام الماضية مدينة كوباني وريفها بطائرات مسيّرة مستهدفاً المدنيين من أهلها وممعناً في إزهاق حياة الأبرياء من نساء وشيوخ وأطفال، مستمراً في مسار الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لم يحد عنها أثناء تفاعله مع مشروع مناطق الإدارة الذاتية منذ سنوات طويلة".

وأدان حزب الحداثة والديمقراطية لسورية "المحتل التركي وعملاءه الأرثاث ربيبي الأسدية ومشايخ التكفير"، داعياً "المجتمع الدولي وجميع الفاعلين الدوليين في الشأن السوري إلى وضع صيغ لجم فورية للاعتداءات التركية على مناطق الإدارة الذاتية".

مبيّناً أن "الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية هما الطرفان الأكثر قدرة على منع الجرائم التركية بحق السوريين في مناطق الإدارة".

وناشد الحزب عبر بيانه "السوريين من مختلف المكونات في تلك المناطق لا سيما العرب منهم الوقوف خلف إدارتهم الذاتية الديمقراطية ومناهضة جرائم وأدوات المحتل التركي وفقاً لكل الصيغ المتاحة، والدفاع عن مشروع الإرادة الواعية والحرة بإقامة مجتمع حداثي ديمقراطي تشاركي يعيش ويتفاعل مع الحياة وفقاً لسقف قيمة يعنى بالإنسان وحياته وحريته وكرامته ويعتبره جهة البوصلة الوحيدة التي لا حياد عنها. فالدفاع عن مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية هو بالنسبة لأهالي ومكونات مجتمع الإدارة دفاع ذو قيمة وجودية، ودفاع عن الوجود والحياة والحرية".

(د ع)