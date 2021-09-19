حزب الحداثة والديمقراطية لسورية يدين جريمة اغتيال المناضل ياسين بولوت

وقال مجلس الإدارة السياسي لحزب الحداثة والديمقراطية لسورية، في بيان أصدره: "إجرام واستخفاف بشرعية حقوق الإنسان هو السلوك التركي الذي يستهدف ويغتال مناضلين تنويريين لم يعرف عنهم إلا دفاعهم عن شعبهم ورعايتهم لشؤونه وتضحيتهم من أجله، ومنسوب التوحش يتجاوز كل حد هو ما تصله إرادة القمع والاستعلاء العنصري لدى الحكومة التركية، حين تنفلت آلة القتل عندها فتُوجّه صوب مناضل من طراز الرفيق ياسين بولوت الذي يشغل موقعاً مدنياً وإنسانياً، يساهم بموجبه في رعاية أطفال ونساء من ذوي الشهداء الذين حصدهم الإجرام التركي لسنوات طويلة".

وأضاف "إن حزب الحداثة والديمقراطية لسورية، إذ يدين عملية الاغتيال الإجرامية التي نفذتها آلة القتل التركية وأدت إلى استشهاد المناضل ياسين بولوت، يؤكد أن ما حدث للشهيد لن يزيد إرادة الحرية والسلام وأخوة الشعوب إلا صلابة، ولن يسهم إلا في تماسك المواقف التنويرية والتشاركية الديمقراطية وتعزيز النضال من أجل المجتمع الديمقراطي، ولن يفلح أبداً في إضعاف عزيمة من أخذوا على أنفسهم أن يدافعوا عن قيم العدالة والحرية وأخوة الشعوب".

واختتم بالقول: "فكل الدعم والتضامن مع ما يمثله الشهيد ياسين بولوت من قيم وتراث سياسي، ومع ما ينتمي إليه من مؤسسات ومنظمات سياسية".

(س ر)

ANHA