حزب الحداثة والدّيمقراطية السّورية ينظّم فعاليّة بمناسبة ذكرى تأسيسه

بمناسبة مرور الذكرى السنوية العشرين لتأسيس حزب الحداثة والديمقراطية السورية، والذي تأسس في عام 2001، أقيمت اليوم فعالية في مكتب الحزب بمدينة قامشلو، بحضور عدد من أعضاء الأحزاب السياسية.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل سكرتير حزب الحداثة والديمقراطية السورية فارس قصاص، وذلك عبر اتّصال هاتفي: "يحتفل الحزب بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه وإعلانه، وهو مصمم أكثر من أي وقت مضى على متابعة كسر دائرة الاستبداد التي يكمل رسمها وإحكامها على الوجود السوري".

وتابع قصاص: "حزب الحداثة والديمقراطية السورية مستمرّ في الدفاع عن مشروعه، وخطابه لم يكن إلا تعبيراً عن حاجة مجتمعه لتجاوز واقعه الصعب".

وأكّد فارس قصاص في ختام حديثه: "أنّ حزب الحداثة والديمقراطية السورية بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسه، يعلن للشعب السوري أنّه مستمر في نضاله من أجل الوطن والإنسان".

ثمّ ألقت مسؤولة ملف المرأة في حزب الحداثة والديمقراطية السوريّة هيفاء محمود، كلمة قالت فيها: "لايزال حزبنا يناضل بسلميته ونبذه للعنف في كل الظروف التي مرّت وتمرّ بها سوريا، ويؤمن بتجذير القيم الثقافية والمعرفية وإنتاجهما وغرس ثقافة الحوار والاختلاف بالآراء والتعددية والاعتراف بالآخر المختلف والإيمان بأن الوطن للجميع، ويتّسع للجميع بالتعارض مع السلطة التي أقالت السوريين سياسياً".

وأشارت هيفاء: "قبل أيّام مرت الذكرى العاشرة للثورة السورية، وسط تأكيدات دولية ومنظمات حقوقية بأنّ ما يجري في سوريا هي مقتلة، دون أي بوادر أو إيجاد حل ممكن لإخراج الوطن من هذا الوضع المتأزم وتفاقم الفقر والبطالة وسط انهيار اقتصادي تامّ".

وأكّدت هيفاء في ختام كلمتها: "أنّ ظهور داعش وتنظيمات أخرى بمساعدة دول إقليمية وبثّ الرعب والقتل أدّى إلى إنشاء إدارة ذاتية ديمقراطية وقوة لمواجهة هذه الفصائل التكفيرية والقضاء عليها، يتطلّب الآن الوقوف إلى جانب هذه الإدارة ودعمها وتصويبها".

ثمّ اختتمت الفعالية بقراءة بعض بطاقات التهنئة من قبل بعض الأحزاب السياسية بمناسبة ذكرى تأسيس حزب الحداثة والديمقراطية السوريّة.

(إ)

ANHA