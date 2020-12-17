حزب الـ PYD في لبنان يستنكر سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني

استنكر حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان الهجوم الذي استهدف مواقع قوات الدفاع الشعبي، في منطقة آمدية بجنوب كردستان.

وتجمّع العشرات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في العاصمة اللبنانية بيروت، للإدلاء ببيان، حيث قرئ من قبل العضوة في الحزب، لافا بكر.

وأشارت لافا بكر إلى أن: "إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني صعّد، في الفترة الأخيرة، الدعاية المضادة والمضللة ونقلها إلى السفارات والقنصليات الدولية الموجودة في جنوب كردستان وبغداد، في مسعى إلى تأليبها ضد حركتنا، لذلك على ممثليات الدول الأجنبية أن تدرك أن التصريحات التي تدلي بها، بناء على المعلومات الكاذبة للحزب الديمقراطي والدولة التركية، تضر بمساعي الوحدة الكردية واستقرار المنطقة".

وأضافت لافا بكر: "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني بحملته الإعلامية هذه، يسعى إلى إضفاء الشرعية على هجمات الدولة التركية ضد حركة الحرية، وتابعت بالقول: "إنهم يختلقون الحجج، ويضللون الحقائق، وينشرون المعلومات المغلوطة، فالهجوم الذي استهدف قوات الكريلا في آمدية كان جزءًا من هذا المخطط، ويمهدون الأجواء لشن هجوم موسّع".

واختتمت لافا بكر البيان بالقول: "إن هذه الادعاءات المضللة تمنح الشرعية لسياسات الدولة التركية الرامية إلى إبادة الشعب الكردي، وتشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل شعبنا".

(م ح )

ANHA