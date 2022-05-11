حزب الاتحاد السرياني: انتفضوا ضد هجمات الدولة التركية

وينظم حزب الاتحاد السرياني والاتحاد النسائي السرياني واتحاد الشبيبة السريانية. غداً وقفة احتجاجية تحت عنوان " لا للسياسات العدائية للدولة التركية ضد مكونات المنطقة"، في مدينة قامشلو على مدى يومين متتاليين.

وعن هذه النشاطات تحدث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم لوكالتنا. وأكد أن هدف الأنشطة الاحتجاجية هو الوقوف ضد سياسات الدولة التركية المحتلة وقال:" تستمر هجمات الدولة التركية ضد المنطقة منذ سنوات مع بقاء القوى الدولية صامتة. والآن تسعى الدولة التركية المحتلة إلى تنفيذ مخططاتها التي تستهدف مكونات المنطقة."

وذكر سنحريب برصوم أن الدولة التركية تستمر في استهداف مناطق شمال وشرق سوريا كما تسعى إلى دفع الشعب إلى الهجرة. وأضاف:" هدف هذه الهجمات تنفيذ التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة. إن جميع هذه السياسات ضد مصلحة شعوب المنطقة. ومن أجل هذا أردنا القيام بنشاطات نؤكد فيها موقفنا الرافض لهذه السياسات العدائية."

وفي ختام حديثه دعا الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم جميع مكونات المنطقة إلى الانضمام إلى الاحتجاج. وقال:" هدفنا الوقوف ضد هجمات الاحتلال التركي. وتطوير العلاقات بين الأحزاب السياسية ومكونات المنطقة. سيسمع صوتنا كمكونٍ في هذه المنطقة أكثر من خلال هذا الاحتجاج."

هذا ومن المقرر أن يبدأ النشاط يوم غد ١٢أيار أمام مركز حزب الاتحاد السرياني في مدينة قامشلو.