حزب الاتحاد الليبرالي الكردستاني: تحرير عفرين مهمة جميع السوريين

ودعا الحزب في بيان أصدره، اليوم، إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين.

وجاء في نص البيان"

بيان الى الرأي العام:

"اليوم ٢٠ كانون الثاني – يناير، الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين السورية(الكردية الهوية) من قبل دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها الطائفية جيش الائتلاف المعارض للنظام، والذي يتأمر بأوامر سلطان العثمانية الجديدة الإخوانية المنشأ، ذو الفكر الظلامي الأسود، حتى أصبحت عفرين الجريحة تحت وطأة هذا الغزو الهمجي من قبل شذّاذ الآفاق في دمار وخراب، حيث هجّروا مئات الآلاف من سكانها الأصليين، واستوطنوا في منازلهم مرتزقة الدولة التركية الفاشية، وطال الدمار بساتين الزيتون باقتلاعهم أشجارًا أعمارها مئات السنين، ونهبهم للآثار وتخريب دور العبادة، خاصة الكرد الإيزيديين أمام أنظار العالم جميعًا، وفي صمت دولي وإقليمي مخزٍ، ومن قبل النظام السوري الذي يدّعي السيادة الوطنية.

إننا في الاتحاد الليبرالي الكردستاني ندين بأشد العبارات الاحتلال التركي البغيض لمدينة عفرين وباقي الأراضي السورية، ونطالب بإنهائه وخروج مرتزقته وعودة السكان الأصليين إليها، كما نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال التركية للخروج من عفرين، كما نؤكد العزم والإصرار والأولوية على تحرير عفرين من رجس هؤلاء المجرمين، وإن عفرين لا بد أنها ستعود الى حضن الوطن السوري عاجلًا أو آجلًا ، كما نؤكد أن مسألة تحرير جميع الأراضي السورية هي واجب وطني يقع على عاتق جميع السوريين بجميع مكوناتهم، وفي مقدمة هذه الأولويات تحرير عفرين.

عاشت عفرين حرّة.

الموت للنظام التركي ومرتزقته الطائفية.

لا للصمت الدولي".

(م)

ANHA