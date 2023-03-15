حزب الاتحاد الديمقراطي يستذكر ضحايا مجزرة حلبجة

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 34 لمجزر حلبجة.

وجاء في نص البيان:

"يتذكر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD هذه المجزرة ويعدها حدثاً مؤلماً يضاف إلى سلسلة من المجازر والإبادات المطبقة بحق الكرد التاريخ والقضية.

لقد أودت مجزرة حلبجة التي ارتكبها نظام الاستبداد المركزي الشوفيني العراقي البائد إلى استشهاد أكثر من خمسة آلاف شهيد من أبناء الشعب الكردي في باشوري كردستان في ١٦ آذار ١٩٨٨.

إن الكرد وجميع مؤيدي قضيته العادلة ومنذ مئات السنين يقارعون الأنظمة الديكتاتورية وسياساتها الشوفينية الرامية إلى القضاء على الشعب الكردي، وانهاء وجوده والتنكر لقضيته العادلة. وما يسري اللحظة من السياسات التي يتبعها النظام الفاشي التركي ضد الكرد ليست إلا استكمال لعمليات الإبادة تلك؛ شأنه في ذلك شأن كل من يتنكر الحقوق العادلة للكرد وتمتعه بحقوقه غير المنقوصة إسوة بعموم شعوب المنطقة.

في ذكرى هذه المجزرة نجدد تأكيدنا بأن الشعب الكردي يأبى العيش إلا حر الإرادة إلى جانب أقرانه من الشعوب الأخرى، ونحن على يقين بأن تطوير نظام الدفاع المشروع وتوحيد القوى الديمقراطية وتصعيد النضال ضد كل مشاريع ومخططات التآمر، والعمل بهدف صون المكتسبات التي تحققت بدماء الآلاف من الشهداء هو السبيل الوحيد لإنهاء كل أشكال الإبادة والاستبداد، وتحقيق شرق أوسط ديمقراطي آمن ومستقر".