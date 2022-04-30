حزب الاتحاد الديمقراطي يحيّي نضال كل العمال والشعوب في الحصول على حقوقهم المشروعة

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم السبت، بياناً وصلتنا نسخة عنه، هنأ فيه كل العمال بعيدهم.

وجاء في نصه:

"يحلُّ علينا عيد العمال هذا العام وما زالت شعوبنا عموماً والشعب الكردي خصوصاً يمرُّ بظروف سياسية حساسة؛ تنم عن مرحلة مصيرية وحرب وجود يخوضها شعبنا بعزيمة قوية وإرادة صلبة، وما زال شعبنا يبرهن للعالم أنه من دُعاة السلام والحرية والأخوَّة من خلال مشاريعه الديمقراطية التي أثبتتها التجربة بأنها الحل الأمثل لرفع الظلم عن الإنسانية، إلا أن الدول التي بَنَتْ وتبني أركان حكمها على الاضطهاد والاستعباد وإبادة الشعوب ما زالت مستمرة في نهجها الدموي، فالحرب التي تشنها الفاشية التركية على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا وحصارها وقطع المياه عنها ونهب ثرواتها والعبث بتاريخ شعوبها الأصيلة؛ دليل قطعيٌ على أحقية مشروعنا ونضالنا في وجه المستبدين، وعلى هذا الأساس المتين يزداد إيماننا بعدالة نضال الشعوب.

إن الأول من أيار حلقة في سلسلة انتصار الخير على الشر والحق على الظلم والخلاص من الاستعباد، وبهذه المناسبة "الأول من أيار 1/5/ 2022 عيد العمال العالمي" يُهنئ حزب الاتحاد الديمقراطيPYD بأصدق المشاعر الأخوية عموم شعبنا وشريحته العاملة، ويشاطره أفراحه في الاحتفال بهذا اليوم التاريخي، يوم الخلاص من نير الاستبداد والظلم والتعسف، كما أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يحيِّي نضال كل العمال والشعوب في الحصول على حقوقهم المشروعة مهما كانت التضحيات والأثمان، ويتمنى للجميع الأمن والأمان والرفاهية والعيش الكريم وأن يكون هذا العام بداية النهاية للنزاعات العالمية والدولية التي تدفع أثمانها الباهظة العمال والكادحين والشعوب عموماً".

(س ر)