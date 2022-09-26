حزب الاتحاد الديمقراطي يحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسه في لبنان

أقيمت الاحتفالية يوم أمس الأحد، بحضور أعضاء الحزب وممثلين عن مؤتمر ستار والعشرات من أبناء الجالية الكردية في لبنان.

وبدأت بدقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، ثم ألقت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ميادة عربو، كلمة استهلتها بالحديث عن نضال الحزب منذ تأسيسه وظروف وتحديات المرحلة التي تأسس فيها الحزب.

وأشارت إلى أن الحزب استطاع بإرادة مناضليه أن يتجاوز أكثر المراحل قسوة وأن يواجه كل حملات الإبادة التي شنتها سلطات البعث، وفي سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعبه قدم العديد من الشهداء.

عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أكدت على أن الحزب هو ميراث نضال الشهداء، "وعلى جميع أعضائه الحفاظ على هذا الميراث من خلال تعزيز المستوى التنظيمي وترسيخ مبادئ الحزب وتصعيد النضال لأجل تحقيق أهدافه في بناء مجتمع حر ديمقراطي يسوده العدل والمساواة وتصان فيه الحقوق والحريات".

كما أكدت على أن حزب الاتحاد الديمقراطي يرتكز على قاعدته الشعبية ويناضل من أجل تحقيق تطلعات الشعب في بناء نظام سياسي لا مركزي ديمقراطي في سوريا.

كما تخللت الاحتفالية كلمتين آخريتين ألقيتا باسم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، وباسم منسقية مؤتمر ستار في لبنان، باركتا الذكرى السنوية لتأسيس الحزب، وأثنتا على دوره النضالي، وأكدتا على أهمية دور الشبيبة في الحزب وضرورة تعزيز قدرات الشبيبة وتنظيمهم في سبيل مواجهة كل أشكال الحرب الخاصة التي تستهدفهم في المقام الأول.

واختتم الحفل بعقد الدبكات الفلكلورية على وقع الأغاني الثورية التي قدمتها فرقة ”Welatê Rojê“.

(س ر)

ANHA