حزب الاتحاد الديمقراطي يهنئ بعيد الفطر ويتمنى عودة المهجرين إلى ديارهم

وتقدم المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، خلال برقية، بالتهاني للعالم الإسلامي بعيد الفطر.

وقال في برقيته:

"يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر للعام 2022، وبمناسبة قدوم هذا اليوم المبارك، يتقدم المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى الشعب السوري عموماً وكافة مكونات شمال وشرق سوريا خصوصاً، بأصدق التبريكات وأطيب التهاني، وبأجمل المعايدات لشعبنا المعطاء الذي أفشل وسيُفشِل بتكاتفه وتضامنه وإرادته القوية كل المؤامرات التي تحاك على مكتسباته. كما أن المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD يشاطر جميع الشعوب السورية أمنياته الجميلة في تحقيق السلام والأمن والأمان وطي صفحة الاحتلال التركي للأراضي السورية وانتهاكات حقوق الإنسان والتطرف، راجياً المولى القدير أن تتحقق رغبة النفوس المتعطشة إلى العودة لبيوتهم وأراضيهم وديارهم".

(س ر)