حزب الاتحاد الديمقراطي يهنئ الإيزيديين بعيد الأربعاء الأحمر

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، برقية تهنئة بمناسبة الأربعاء الأحمر (عيد رأس السنة الإيزيدية Çarşema Sor)، والذي يصادف يوم غد الأربعاء.

جاء في نصها:

"بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية "Çarşema Sor جارشما سور" وما تمثله من معاني التآخي والسلام وتعدد الثقافات، يتقدم المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى شعبنا الإيزيدي في الوطن والمهجر وإلى عموم شعبنا الكردي بأجمل التهاني والتبريكات متمنياً لهم الخير والأمن والأمان، وأن يكون هذا العيد الذي يصادف 20ــ 04ــ 2022 من هذا العام بداية النهاية للإرهاب وللفرمانات التي استهدفتهم لإبادة هذا المكون العريق في الدين والتاريخ والثقافة الإنسانية.

كما يتمنى المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن يكون هذا العيد ــ كما كان دائماً ــ عيداً للمحبة والتآخي، وحافزاً للمزيد من النضال والمقاومة حتى تحقيق جميع أهداف شعبنا الكردي وطموحاته المشروعة في الحياة الحرة والعيش الكريم إلى جانب الطوائف والمكونات الأخرى بأخوة وسلام".

(س ر)